Mert Ramazan Demir, Londra tatilinde sürpriz paylaşımlar yaptı!

Son dönemin popüler isimlerinden Mert Ramazan Demir, 28 Ocak'ta kutladığı doğum gününün ardından sürpriz bir tatil planı yaptı. Genç oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla tatilini duyurdu.

Afra Saraçoğlu ile çalkantılı bir ilişki yaşayan Mert Ramazan Demir, soluğu Londra’da aldı. Daha önce de Londra’yı ziyaret eden yakışıklı oyuncu, uçaktan paylaştığı fotoğraflarla tatilinin ilk anlarını takipçileriyle paylaştı.

Son dönemde ilişkileriyle sıkça gündeme gelen Demir ve Saraçoğlu çiftinin, bir kez daha birbirlerini Instagram'dan takipten çıkardıkları dikkatlerden kaçmadı. Bu durum, çiftin arasında yeniden bir mesafe oluştuğu şeklinde yorumlandı. Mert Ramazan Demir'in Londra tatili, ilişkilerindeki belirsizliklerle birlikte yeni bir dönemin sinyallerini veriyor.