Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu!

Yalı Çapkını dizisinin final yapmasının ardından başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir, vatani görevini yerine getirmek için hazırlıklara başladı. Yakışıklı oyuncu, bedelli askerlik için Hatay - İskenderun yolcusu.

Yalı Çapkını final yaptı

Star TV ekranlarında üç sezondur her cuma yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Yalı Çapkını, geçtiğimiz hafta 101. bölümüyle final yaptı. Dizinin son sahneleri kadar, başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir’in sonraki planları da merak konusuydu.

Asker tıraşıyla gündeme geldi

Dizinin sona ermesinin ardından bedelli askerlik için hazırlıklara başlayan Mert Ramazan Demir, ilk adım olarak saçlarını asker tıraşı yaptırdı. Bu yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşmasa da, oyuncunun yeni tarzı dikkatlerden kaçmadı.

3 Mayıs'ta terhis olacak

Bedelli askerlik kapsamında 30 gün sürecek eğitimini İskenderun’da tamamlayacak olan oyuncu, 3 Mayıs 2025’te terhis olacak. Mert Ramazan Demir’in askerlik sonrası hangi projeyle ekranlara döneceği ise şimdiden merakla bekleniyor.