Mehmet’in O Kararı Fragmana Damga Vurdu! Aşk mı Aile mi?

Haysiyet’in yeni bölüm fragmanında Mehmet’in Simay için aldığı karar gündeme bomba gibi düştü. Yurt dışına gitme planı aile dengelerini altüst edecek.

Mehmet’in O Kararı Fragmana Damga Vurdu! Aşk mı Aile mi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-09-2026 18:55

Kanal D’nin sevilen dizisi Haysiyet yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanıyla yine merakları iyice artırdı. Bu kez hikâyenin merkezinde Mehmet’in (Doğukan Güngör) aşkı ile ailesi arasında vereceği büyük karar var.

Simay (Merih Öztürk) ve Mehmet’in bir bankta oturup yaptığı samimi konuşma fragmanın en dikkat çeken sahnelerinden biri oldu. İkilinin yaşadığı onca şeye rağmen birbirlerinden vazgeçmemeye çalışması izleyenleri de duygulandırdı.

“Bir Daha Seni Kimse Üzemeyecek”

Mehmet’in Simay’a söylediği sözler genç adamın aşkı için ne kadar ileri gitmeye hazır olduğunu açıkça gösterdi. “Bir daha kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim” diyen Mehmet adeta Simay’ın yanında olacağını bir kez daha ilan etti.

Fakat asıl büyük sürpriz bundan sonra geldi. Ailesinin onayını beklemekten yorulan Mehmet Simay’la birlikte hayatını değiştirecek bir karar aldı.

Yurt Dışına Gitme Kararı Şaşırttı

Fragmanın en çok konuşulan anında Mehmet Simay’a “Senin istediğin gibi yurt dışına gideceğiz” dedi. Bu sözler ikilinin hikâyesinde yepyeni bir sayfanın açılacağının sinyalini verdi.

Simay ise Mehmet’in bu kararından emin olmak istedi. “Ya pişman olursan? Benim yüzümden ailenden ayrı kalacaksın” diyerek sevdiği adamın geleceği konusunda endişesini dile getirdi. Mehmet’in cevabı ise oldukça netti: “Senin yüzünden değil. Senin için...”

Aşkı İçin Ailesini Karşısına mı Alacak?

İşte şimdi herkes aynı sorunun cevabını merak ediyor: Mehmet gerçekten aşkı uğruna ailesini geride bırakacak mı?

Simay ve Mehmet’in önündeki engeller giderek büyürken genç adamın aldığı karar yeni bölümün en kritik gelişmelerinden biri olacak gibi görünüyor. İkilinin bu zorlu süreçte neler yaşayacağı ise şimdiden izleyicilerin en büyük merakı.

Süreç Film imzalı Haysiyet yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak.

Benzer Haberler
Mert Öcal ve Sude Burcu’nun Kızı Mira İlk Kez Böyle Görüldü! Mert Öcal ve Sude Burcu’nun Kızı Mira İlk Kez Böyle Görüldü!
Feyza Altun’un İfşaları Sonrası İlker Sungurlar Konuştu! Feyza Altun’un İfşaları Sonrası İlker Sungurlar Konuştu!
Güllü Dosyasında Yeni Soru! Tuğyan Neden Eve Dönmek İstedi? Güllü Dosyasında Yeni Soru! Tuğyan Neden Eve Dönmek İstedi?
Uzak Şehir Seyircisini Kızdırdı! “Senaryo Tekrar Ediyor” Uzak Şehir Seyircisini Kızdırdı! “Senaryo Tekrar Ediyor”
54 Yaşındaki Pınar Aylin Yıllara Meydan Okuyor! 54 Yaşındaki Pınar Aylin Yıllara Meydan Okuyor!
Usta Oyuncu Ali Hürol Hayatını Kaybetti! Usta Oyuncu Ali Hürol Hayatını Kaybetti!
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi
  • 28-09-2026 18:01

Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!
  • 29-09-2026 09:56

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu:
  • 28-09-2026 12:08

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu: "Kuzum Buz Gibiydi!"

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!