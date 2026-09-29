Mehmet’in O Kararı Fragmana Damga Vurdu! Aşk mı Aile mi?

Kanal D’nin sevilen dizisi Haysiyet yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanıyla yine merakları iyice artırdı. Bu kez hikâyenin merkezinde Mehmet’in (Doğukan Güngör) aşkı ile ailesi arasında vereceği büyük karar var.

Simay (Merih Öztürk) ve Mehmet’in bir bankta oturup yaptığı samimi konuşma fragmanın en dikkat çeken sahnelerinden biri oldu. İkilinin yaşadığı onca şeye rağmen birbirlerinden vazgeçmemeye çalışması izleyenleri de duygulandırdı.

“Bir Daha Seni Kimse Üzemeyecek”

Mehmet’in Simay’a söylediği sözler genç adamın aşkı için ne kadar ileri gitmeye hazır olduğunu açıkça gösterdi. “Bir daha kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim” diyen Mehmet adeta Simay’ın yanında olacağını bir kez daha ilan etti.

Fakat asıl büyük sürpriz bundan sonra geldi. Ailesinin onayını beklemekten yorulan Mehmet Simay’la birlikte hayatını değiştirecek bir karar aldı.

Yurt Dışına Gitme Kararı Şaşırttı

Fragmanın en çok konuşulan anında Mehmet Simay’a “Senin istediğin gibi yurt dışına gideceğiz” dedi. Bu sözler ikilinin hikâyesinde yepyeni bir sayfanın açılacağının sinyalini verdi.

Simay ise Mehmet’in bu kararından emin olmak istedi. “Ya pişman olursan? Benim yüzümden ailenden ayrı kalacaksın” diyerek sevdiği adamın geleceği konusunda endişesini dile getirdi. Mehmet’in cevabı ise oldukça netti: “Senin yüzünden değil. Senin için...”

Aşkı İçin Ailesini Karşısına mı Alacak?

İşte şimdi herkes aynı sorunun cevabını merak ediyor: Mehmet gerçekten aşkı uğruna ailesini geride bırakacak mı?

Simay ve Mehmet’in önündeki engeller giderek büyürken genç adamın aldığı karar yeni bölümün en kritik gelişmelerinden biri olacak gibi görünüyor. İkilinin bu zorlu süreçte neler yaşayacağı ise şimdiden izleyicilerin en büyük merakı.

Süreç Film imzalı Haysiyet yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak.