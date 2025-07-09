Mert Fırat, “Sonra Gözler Görür” Dizisinde!

Mert Fırat, Ay Yapım’ın Netflix dizisi “Sonra Gözler Görür” kadrosuna katıldı. Cüneyt karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Mert Fırat, “Sonra Gözler Görür” Dizisinde!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 09-07-2025 17:15

Başarılı oyuncu Mert Fırat, dijital platformda izleyiciyle buluşacak Ay Yapım imzalı yeni dizide rol almaya hazırlanıyor. Netflix için hazırlanan ve Hikmet Hükümenoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan “Sonra Gözler Görür” dizisinin kadrosuna Fırat, “Cüneyt” karakteriyle dahil oldu.

Güçlü Bir Ekip Yeniden Bir Arada

Dizi, daha önce “Kimler Geldi Kimler Geçti” ile büyük ilgi gören senarist Ece Yörenç ve yönetmen Bertan Başaran’ı yeniden bir araya getiriyor. Sekiz bölümlük bu heyecan dolu yapımda, izleyiciler bu kez tanınmış gazeteci Ezgi Sezgin’in, kendisini karmaşık bir cinayet ve ilişkiler ağı içinde bulduğu gerilim yüklü bir hikâyeye tanıklık edecek.

Mert Fırat “Cüneyt” Rolüyle Ekranda

Son olarak “Hakikatin Ölümü” filminde dikkat çeken bir performansa imza atan Mert Fırat, yeni dizideki Cüneyt karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Karakterin gizemli ve derin yapısı, dizinin merakla beklenen unsurlarından biri olacak.

Kadroda Güçlü İsimler Var

Dizinin kadrosunda Uğur Aslan (Mert), Fırat Çelik (Bedri) ve Başak Daşman (Mercan) gibi başarılı oyuncular da yer alıyor. Kadın başrol olan Ezgi Sezgin karakterini kimin canlandıracağı ise henüz açıklanmadı. Bu rol için yapılacak oyuncu seçimi şimdiden büyük bir merak konusu.

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