Mert Demir'den Serenay Sarıkaya açıklaması

Mert Demir, önceki gece Kuruçeşme'de bulunan bir mekanda doğum gününü kutladı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir, "Arkadaşlarım, benim için güzel bir parti düzenledi. Tüm ekip olarak keyifli bir zaman geçirdik bugün." açıklamasında bulundu. Serenay Sarıkaya ile birlikte "Ateşe Düştüm" şarkısını seslendirdikleri anıyı paylaşan Demir, "Şarkı çok güzeldi ve akıp gitti. Aslında kendi aramızda saklamak istedik ama pek mümkün olmadı. Sonunda Serenay da sizinle paylaştı. Güzel bir anı oldu" şeklinde konuştu.



