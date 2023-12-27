Mert Demir'den Serenay Sarıkaya açıklaması

Serenay Sarıkaya, en son 'Ateşe Düştüm' adlı şarkısıyla geniş bir kitle tarafından tanınan şarkıcı Mert Demir ile ilişkilendirilmeye başlandı. Ünlü oyuncu, aşk spekülasyonlarına karşı "Bir durun bakalım" diyerek merak uyandırmıştı. Konuyla ilgili olarak Mert Demir, ilk kez açıklamalarda bulundu.

Mert Demir'den Serenay Sarıkaya açıklaması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-12-2023 15:34

Mert Demir, önceki gece Kuruçeşme'de bulunan bir mekanda doğum gününü kutladı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir, "Arkadaşlarım, benim için güzel bir parti düzenledi. Tüm ekip olarak keyifli bir zaman geçirdik bugün." açıklamasında bulundu. Serenay Sarıkaya ile birlikte "Ateşe Düştüm" şarkısını seslendirdikleri anıyı paylaşan Demir, "Şarkı çok güzeldi ve akıp gitti. Aslında kendi aramızda saklamak istedik ama pek mümkün olmadı. Sonunda Serenay da sizinle paylaştı. Güzel bir anı oldu" şeklinde konuştu.

Benzer Haberler
Bülent Ersoy'un Barış Arduç yorumu olay oldu: “Onun bir öpüşü var! Allah’ım... Bülent Ersoy'un Barış Arduç yorumu olay oldu: “Onun bir öpüşü var! Allah’ım..."
Merve Boluğur'a Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif! Ülkeden ayrılıyor! Merve Boluğur'a Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif! Ülkeden ayrılıyor!
Melike Şahin'in konser fiyatı olay yarattı! Tepki üstüne tepki yağıyor! Melike Şahin'in konser fiyatı olay yarattı! Tepki üstüne tepki yağıyor!
Youtube 18 Yılın Sonunda Her Şeyi Açıkladı... Youtube 18 Yılın Sonunda Her Şeyi Açıkladı...
Whatsapp Durum Paylaşmayı Sevenler İçin Yeni Bir Güncelleme Yayınladı! Whatsapp Durum Paylaşmayı Sevenler İçin Yeni Bir Güncelleme Yayınladı!
Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan kavgası büyüyor! Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan kavgası büyüyor!
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti
  • 25-12-2023 10:45

Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti

Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?
  • 25-12-2023 20:18

Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?

Hande Erçel'in yeni imajına yorum yağdı:
  • 26-12-2023 09:09

Hande Erçel'in yeni imajına yorum yağdı: "Elçin Sangu sandım"

Resmi Açıklama Yapıldı: 2 Bankadan Ödeme Verilecek!
  • 20-12-2023 21:47

Resmi Açıklama Yapıldı: 2 Bankadan Ödeme Verilecek!

Valilik Okulları Tek Tek Kapatıyor! Okulların Tatil Olduğu Şehirlerde Son Durum
  • 25-12-2023 10:18

Valilik Okulları Tek Tek Kapatıyor! Okulların Tatil Olduğu Şehirlerde Son Durum