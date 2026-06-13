Mert Demir Sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın Pozuna Dayanamadı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarıyla yine adından söz ettirdi. Sevgilisi Mert Demir'in de kayıtsız kalmadığı karelere yorum yağdı.

Mert Demir Sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın Pozuna Dayanamadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2026 18:53

Son zamanlarda sadece yer aldığı iddialı projelerle değil aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da çok konuşulan Serenay Sarıkaya soluğu tatilde aldı. Set yoğunluğuna kısa bir ara vererek sıcak yaz günlerinin tadını çıkaran güzel oyuncunun yaptığı paylaşım takipçilerinden tam not aldı.

Tatilden İlk Kareler Geldi

Adanalı, Medcezir, Aile ve Kimler Geldi Kimler Geçti gibi başarılı yapımlarda oynayan Sarıkaya tatili hak etti. 10,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni fotoğraflar yayınlayarak takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, doğal ve neşeli halleriyle dikkat çekti. 33 yaşındaki oyuncu gönderisinin altına İngilizce "Life appreciation specialist" notunu düştü. Türkçe karşılığı "Hayatı takdir etme uzmanı" olan bu not sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Asıl sürpriz bununla sınırlı kalmadı.

Mert Demir Kayıtsız Kalamadı

Uzun süredir ünlü şarkıcı Mert Demir'le gözlerden uzak bir aşk yaşayan güzel oyuncunun paylaşımına sevgilisi kayıtsız kalmadı. Son dönemin en popüler seslerinden biri olan Mert Demir sevgilisinin büyüleyici yaz pozuna anında beğeni bıraktı. Çiftin bu tatlı etkileşimi hayranlarının da gözünden kaçmadı.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Konserlerin ve setlerin yorgunluğunu atan ünlü çiftin bu hamlesi sonrası, takipçiler yorum kısmını adeta ablukaya aldı. Birçok kullanıcı ünlü yıldızın her zamanki çabasız şıklığına atıfta bulunarak "Sıfır efor, maksimum etki. Ne diyeyim ki…" sözleriyle hayranlığını dile getirdi. Sarıkaya'nın duru güzelliğine övgü yağdıran sevenleri, eleştirel yaklaşanlara karşı "Yine kıskananlar çıkacak" diyerek şimdiden önlemini aldı.

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