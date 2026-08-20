Mert Demir Konseri Yarıda Kesti! Berberi Sahneye Çağırdı

Mert Demir Harbiye konserinde herkesi şaşırtan bir sürpriz yaptı. Ünlü şarkıcı berberini sahneye çağırıp bıyıklarını kestirerek imajını değiştirdi.

Mert Demir Konseri Yarıda Kesti! Berberi Sahneye Çağırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-08-2026 19:52

Mert Demir Harbiye’deki konserinde izleyicilerin hiç beklemediği bir sürprize imza attı. Sevilen şarkılarını söylemek için sahneye çıkan ünlü şarkıcı konserin ortasında bir anda berberini sahneye davet etti. Ardından da herkesin gözü önünde bıyıklarını kestirdi.

Konseri izlemeye gelenler önce ne olduğunu anlamaya çalışırken, yaşananlar dev ekranlara da yansıtıldı. Demir’in imaj değişikliği salondakiler tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Konserin Ortasında Bıyık Sürprizi

Mert Demir, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluştu. Gece boyunca sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı, konserin ortasında planlanmamış gibi görünen bir hamle yaptı.

Berberini sahneye çağıran Demir, koltuğa oturup bıyıklarını kestirdi. O sırada yaşananlar sahnenin yanındaki dev ekranlardan da gösterildi.

İzleyiciler için oldukça farklı bir konser anısına dönüşen bu sürpriz, salonda büyük merak uyandırdı. Demir ise bıyıklarından kurtulduktan sonra sahneye yeni görüntüsüyle geri döndü.

İkinci Yarıya Bıyıksız Çıktı

Bıyıklarını kestiren Mert Demir, konserin ikinci bölümünde bambaşka bir imajla hayranlarının karşısına çıktı. Şarkıcının yeni hali seyircilerden de alkış aldı.

Harbiye’deki geceye ünlü isimlerin ilgisi de büyüktü. Demir’i dinlemeye gelenler arasında sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın yanı sıra Merve Dizdar, Cihan Ayger, Zeynep Artukmaç, Mert Yazıcıoğlu ve Simge Sağın da vardı.

Kibariye İle Aynı Sahnede

Gecenin sürprizi sadece bıyık değişikliğiyle sınırlı kalmadı. Mert Demir, usta sanatçı Kibariye’yi de sahnesinde ağırladı.

İkili birlikte “Karakış” şarkısını seslendirerek Harbiye’deki izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

 

Konseri “Mert Demir” yazılı bandanasıyla takip eden Serenay Sarıkaya da gecenin sonunda sevgilisiyle ve Merve Dizdar-Cihan Ayger çiftiyle birlikte objektif karşısına geçti. Böylece konser hem müzik hem sürprizlerle dolu bir geceye dönüştü.

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