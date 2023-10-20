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Merkez bankası önünde her sabah görülen ilginç kuyruk! Bakın sebebi neymiş

Eskişehir'de bulunan Merkez Bankası şubesi önünde her sabah metrelerce kuyruk oluşuyor. Havaların soğumasına rağmen her geçen gün uzayan bu kuyruk vatandaşlarda büyük merak uyandırdı. Gizemli kuyruğun sırrı ise kısa sürede ortaya çıktı.

Merkez bankası önünde her sabah görülen ilginç kuyruk! Bakın sebebi neymiş
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 11:37

Eskişehir'de, vatandaşlar erken saatlerde Merkez Bankası şubesinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Odunpazarı ilçesi, Arifiye Mahallesi Müftülük Sokak'ta bulunan Merkez Bankası şubesinde son günlerde yaşanan olağanüstü yoğunluk dikkat çekiyor.

Son üç gündür özellikle artan bu yoğunluğun sebebini vatandaşlar, piyasada madeni paranın yetersizliği olarak belirtiyor. Vatandaşlar, madeni para temin etmek için uzun kuyruklar oluşturarak beklemeye başladılar. Ancak bazı vatandaşlar, sıra kendilerine geldiğinde banka personelinin madeni paranın tükendiğini bildirdiğini söylüyorlar.

Ekim ayının sonlarına yaklaşırken hava koşulları da soğumaya başladı. Bu nedenle uzun süre dışarıda beklemek, vatandaşlar arasında büyük bir sıkıntı kaynağı haline geldi. Vatandaşlar, bu durum karşısında yetkililerden çözüm bekliyorlar.

Eskişehir'de faaliyet gösteren bir market işletmecisi olan Mert Sarı, ürünlerin küsuratlı olmasından dolayı madeni para sıkıntısı yaşadıklarını dile getirerek, "Üç gündür sıra bekliyoruz. Sabahın erken saatlerinde iş yerimize geliyoruz. Hava soğudu ve kış kapıda, aynı sorunu sürekli yaşamak zorunda mıyız? Bu konuda bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkede yaygın bir madeni para krizi var ve madeni para bulmak zorlaştı. Ürünler küsuratlı olduğundan dolayı, ekmek, su gibi temel ihtiyaçlar için market alışverişlerinde kasalarda madeni paraya ihtiyacımız oluyor. Ancak madeni para krizi nedeniyle sıralarda beklemek zorunda kalıyoruz. Madeni paraya olan ihtiyacımızı karşılamak için yetkililerden çözüm bekliyoruz. Ya ürünlerin fiyatlarının tam olması sağlansın ve küsurat sorunu ortadan kaldırılsın, ya da madeni para krizine yönelik somut adımlar atılsın," şeklinde konuştu.

Madeni para krizi, Eskişehir'deki tüketicileri zor durumda bırakıyor. Market alışverişlerinde küsuratlı ürün fiyatları nedeniyle madeni paraya duyulan ihtiyaç artıyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde marketlere gelen vatandaşlar, madeni para sıkıntısı yüzünden uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

Mert Sarı gibi market işletmecileri, madeni para krizine bir çözüm bulunmasını ve tüketicilerin daha rahat alışveriş yapabilmesini talep ediyor. Sorunun çözülmemesi durumunda, hem işletmeciler hem de tüketiciler için zorlu bir sürecin devam edeceği belirtiliyor.

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