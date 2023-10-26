Merkez Bankası Faiz Oranında Yeni Kararını Duyurdu Ekim 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim ayında gerçekleştirilen toplantısında politika faizini 5 puan artırarak yüzde 35'e çıkardığını duyurdu.

Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Ekim ayında gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 5 puan artırarak yüzde 35'e taşıdığını duyurdu.

Haftalık Repo Faizinde Değişiklik

TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) son toplantısından sonra, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında 500 baz puanlık bir artış gerçekleştiğini ve bu oranın yüzde 35'e çıktığını belirtti. Daha önceki toplantıda da aynı miktarda bir artış yapılmıştı. Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası başkanlığına getirilmesinden bu yana toplam 2150 baz puan artış yaşandı. Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 23 Kasım'da yapılacak.

Ekonomistlerden Beklentiler

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankette, 19 ekonomistin 5 puan artış öngördüğü belirtildi. Ankete katılan ekonomistler, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanını yüzde 40 olarak ifade ettiler.

Merkez Bankası'ndan Açıklama

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun karar metninde belirtildiği üzere:

"Kurul, enflasyonun kısa süre içerisinde kontrol altına alınması ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla parasal sıkılaştırma sürecinin devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, yurt içi talepteki artış, hizmet fiyatlarındaki sabitlik ve enflasyon beklentilerindeki değişikliklerin enflasyon üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekti.

Jeopolitik olayların ve petrol fiyatlarındaki değişimlerin enflasyon üzerinde risk oluşturduğu belirtilirken, 2024 yılında enflasyonun belirlenen hedeflere uygun bir şekilde gerçekleşeceği öngörüldü.

Türk lirasına olan talebin artması, dış finansman koşullarındaki dengeli seyir ve doğrudan yabancı yatırımların fiyat istikrarına olumlu katkı sağlayacağı vurgulandı.

Kurul, mevcut mikro ve makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecinin devam ettiğini ve bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik adımların atılacağını belirtti.

Enflasyon ve ana eğilimine ilişkin göstergelerin yakından izleneceği, fiyat istikrarını sağlama amacıyla tüm araçların kullanılacağı ifade edildi. Kurul, kararlarını şeffaf ve veri odaklı bir yaklaşımla almaya devam edeceğini belirtti."