Meriç Aral’dan ücret eşitliği çıkışı: "Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmalı"

Eylül ayında oyuncu Serkan Keskin ile dünyaevine giren Aral, evlilik hayatıyla ilgili sorulara, “Her şey çok güzel gidiyor” diyerek mutluluğunu dile getirdi. Ancak sohbetin en çarpıcı kısmı, sektörde kadın ve erkek oyuncular arasındaki ücret eşitsizliği üzerine söyledikleri oldu.

"Bu Konu Daha Fazla Gündemde Olmalı"

Kadın oyuncuların erkek meslektaşlarından daha az ücret almasıyla ilgili konuşan Aral, toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu yaptı:

“Bu durum, eşitlik mücadelesinin bir parçası. Çözümü mümkün ve sağlamalıyız. Pek çok kişi bu konuda emek veriyor ama daha fazla gündemde tutulması gerekiyor. Uzun ve zorlu bir süreç.”

Aral’ın bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken pek çok kullanıcı, oyuncunun cesur duruşunu destekledi.

Milli Piyango Dileği: "En Doğru Şekilde Değerlendirilsin"

Yılbaşı planları ve yeni yıl dilekleri de gündeme gelen Aral, 2024’ün kendisi için iyi bir yıl olduğunu söyledi. “Bu yıl ülke olarak hepimiz zor zamanlar yaşadık ama kişisel olarak mutluyum” diyen oyuncu, Milli Piyango bileti alıp almadığı sorusuna ise esprili bir yanıt verdi:

“Ben de alıyorum. İnşallah hak eden birine çıkar ve en doğru şekilde değerlendirilir.”