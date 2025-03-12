Meriç Aral’dan bebek müjdesi! Cinsiyetini açıkladı

Geçtiğimiz eylül ayında meslektaşı Serkan Keskin ile hayatını birleştiren başarılı oyuncu Meriç Aral, ekranlara veda etti. Sandık Kokusu dizisinden ayrılan Aral, hayranlarını sevindiren bir haber verdi. Ünlü oyuncu, ilk bebeğini beklediğini duyurdu!

Muhabirlerin tebriklerini kabul eden Aral, hamileliği hakkında şu açıklamayı yaptı:

"İyi geçiyor, dinleniyorum bu aralar. Setim bitti. Senaryo gereği diziden ayrıldım, hamilelikle de denk geldi."

Sağlığının yerinde olduğunu belirten güzel oyuncu, tek dileğinin bebeğinin sağlıklı olması olduğunu söyledi. Ayrıca bebeğin cinsiyetini de paylaşarak "Erkek bebeğimiz olacak" dedi.

Öte yandan, Meriç Aral’ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda büyüyen karnı dikkat çekti. Hayranları, güzel oyuncuya tebrik mesajları yağdırırken, Serkan Keskin ve Meriç Aral çifti bebeklerini kucaklarına alacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.