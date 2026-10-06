Meriç Aral Yıkıldı! Patili Dostuna Duygusal Veda

Oyuncu Meriç Aral bu kez sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl oğlu Güneş’i kucağına alan ve bir yandan annelik hayatını sürdürürken bir yandan da ekranlara dönmeye hazırlanan Aral kedisini kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından kedisiyle çekilmiş fotoğraflarını paylaşan oyuncu duygularını uzun ve içten bir mesajla anlattı. Aral’ın sözleri patili dostuna duyduğu sevginin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösterdi.

“Güle Güle Mimiciğim”

Meriç Aral kedisine veda ederken oldukça duygusal ifadeler kullandı. “Güle güle Mimiciğim” diyerek başladığı mesajında kedisinin yaramazlıklarını bile özleyeceğini hissettiren sözler yazdı.

Aral Mimici’nin gittiği yerde de kendi bildiğini okumaya devam etmesini dileyerek başkalarının tabağından yemek yemesinden bardaklarından su içmesine kadar onun kendine özgü hallerini anlattı.

Bu sözler Aral’ın kedisini sadece bir evcil hayvan olarak değil hayatının önemli bir parçası olarak gördüğünü de ortaya koydu.

“Sevgin Benim İçin Ayrıcalıktı”

Oyuncunun paylaşımındaki en dokunaklı bölüm ise kedisine duyduğu sevgiyi anlattığı kısımdı. Aral Mimici’nin yanında kim varsa ona kendisi olmaktan vazgeçmemeyi ve ne olursa olsun direnmeyi öğretmesini diledi.

Ardından “Sevgin benim için bir ayrıcalıktı” diyerek patili dostuna teşekkür etti. Onunla geçirdiği yılların kendisine çok şey kattığını söyleyen Aral kendisinin de kedisini mutlu etmiş olmayı umduğunu belirtti.

Hayatından Önemli Bir Parçaydı

Serkan Keskin ile evli olan Meriç Aral geçtiğimiz yıl ilk çocuğu Güneş’i dünyaya getirmişti. Bir süredir annelik hayatıyla yoğun bir dönem geçiren oyuncu yakın zamanda yeniden ekranlara dönmek istediğini de açıklamıştı.

Ancak bu kez Aral’ın gündeminde iş hayatı değil kaybettiği patili dostuna duyduğu özlem vardı. Duygusal paylaşımı takipçileri tarafından da büyük ilgi gördü.