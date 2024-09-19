Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğün eğlencesi

Bugün evlenecek olan Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti nikah öncesi eğlendi.

Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğün eğlencesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2024 19:11

Ünlü oyuncular Meriç Aral ve Serkan Keskin, bugün büyük bir mutlulukla nikah masasına oturuyor. Sevilen çift, düğün öncesi eğlenceli anlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Nikahlarına dakikalar kala düğün hazırlıkları sırasında karşılıklı göbek atan Meriç Aral ve Serkan Keskin'in bu neşeli anları, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Evlilik yolunda birlikte attıkları bu adım, çiftin sevenleri ve dostları tarafından heyecanla karşılanırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı. Meriç Aral ve Serkan Keskin'in bu mutlu gününde enerjilerini yansıtan anlar, düğünlerine dair beklentileri de artırdı.

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