Meriç Aral ve Serkan Keskin’den Fransa Tatili! Doğum Öncesi Romantik Kaçamak

Ünlü oyuncular Meriç Aral ve Serkan Keskin, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Geçtiğimiz eylül ayında dünyaevine giren çift, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Bu özel süreci fırsata çeviren ikili, doğum öncesi keyifli bir Fransa tatili yaptı. Meriç Aral ve Serkan Keskin, mutluluk dolu anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Fransa Sokaklarında Aşk Dolu Anlar

Çift, romantik Fransa sokaklarında yürüyüşler yaptı. Paylaşımlarıyla takipçilerine adeta aşk dolu kareler sundu. Serkan Keskin, tatilden paylaştığı fotoğraflara esprili bir not düştü: "Bu haftanın açılışını geçen haftaya saygı duruşuyla yapıyorum." Hayranları ise bu paylaşımı büyük bir ilgiyle karşıladı. Çiftin neşeli halleri ve samimi pozları beğeni topladı.

Meriç Aral’ın Büyüyen Karnı Dikkat Çekti

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Meriç Aral, tatil fotoğraflarında büyüyen karnıyla dikkat çekti. Şıklığı ve doğal güzelliğiyle göz dolduran oyuncu, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı. Erkek bebek bekleyen çift, doğum öncesi bu tatil ile hem dinlendi hem de anın tadını çıkardı. Hayranları, çiftin mutluluk karelerine hayran kaldı.

Doğum Öncesi Moral Deposu

Yoğun geçen hazırlıkların ardından yapılan bu kısa Fransa tatili, çift için moral deposu oldu. Meriç Aral ve Serkan Keskin, huzur dolu kareleriyle yaz sezonuna damga vurdu. Takipçileri şimdiden çiftin bebek müjdesini sabırsızlıkla bekliyor.