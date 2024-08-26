Meriç Aral ve Serkan Keskin’den düğün müjdesi: "Çok az kaldı!"

Serkan Keskin'le evlilik hazırlıkları yapan Meriç Aral, "Çok az kaldı" diye konuştu.

Meriç Aral ve Serkan Keskin’den düğün müjdesi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-08-2024 11:36

Uzun süredir birlikte olan ünlü oyuncular Meriç Aral ve Serkan Keskin, evlilik planlarıyla sık sık gündeme geliyordu. Çiftin düğün tarihini sürekli ertelemesi, özellikle hayranları arasında merak konusu olmuştu. Meriç Aral, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla bu sürecin nihayet netleştiğini belirtti.

Aral, “Güzel bir sürece girdik, çok kısa zamanda haberiniz olacaktır. Anneannem haberlerde görüyor, arıyor beni, yine ertelenmiş diyor. Tarihi artık netleştiriyoruz. Çok az kaldı,” diyerek düğün tarihinin yaklaştığını müjdeledi.

Ayrıca Meriç Aral, "Hemen anne olmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise, “Kısmet bu ya. Hemen bir şey diyemem şu an. İnşallah kendime yakışır bir anne olurum. Çok zor bir soru bu. Her anne iyi bir annedir,” şeklinde samimi bir yanıt verdi. Çiftin düğün heyecanı, sevenleri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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