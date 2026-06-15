Meriç Aral, Esra Ruşan Ve Cansu Tosun'un Bodrum Macerası!

Meriç Aral, Esra Ruşan ve Cansu Tosun Bodrum'da katıldıkları etkinlik sonrası plajda yorgunluk attı. Kürek sörfü üzerindeki eğlenceli anları dikkat çekti.

Meriç Aral, Esra Ruşan Ve Cansu Tosun'un Bodrum Macerası!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2026 12:47

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte ünlü isimlerin akın ettiği tatil cenneti Bodrum bu kez renkli bir etkinliğe sahne oldu. Sanat dünyasından çok sayıda popüler ismin katıldığı organizasyonun ardından ünlü güzeller soluğu plajda aldı. Ünlü isimler konakladıkları otelin plajında yorgunluk attı.

Ege'nin Serin Sularında Keyifli Dakikalar

Ekranların başarılı ve sevilen oyuncuları yoğun geçen sezonun stresini arkadaşlarıyla birlikte denizin tadını çıkararak atıyor. Bodrum'un yakıcı sıcağından bunalan isimler arasında ünlü oyuncular Meriç Aral ve yakın dostu Esra Ruşan da vardı. İkili sıcak havadan bunalınca Ege'nin serin sularında yüzdü.

Kürek Sörfü Tahtasında Eğlenceli Üçlü

Plajda neşeli tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu dostların deniz keyfi macera dolu anlara da sahne oldu. İkiliye ilerleyen dakikalarda bir diğer başarılı oyuncu Cansu Tosun da dahil olunca eğlencenin dozu iyice arttı.

Aral ile Ruşan denizin üzerinde duran kürek sörfü tahtasına çıktı. İkiliye oyuncu Cansu Tosun da eşlik etti. Bir süre sörf tahtasında güneşlenen Aral daha sonra denize estetik bir atlayış gerçekleştirdi.

Muhteşem üçlü daha sonra şezlonglarına geçerek Bodrum güneşinin ve güzel havanın tadını çıkarmaya devam etti.

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