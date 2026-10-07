Mercan Köşk Dizisi İçin Final Kararı Alındı: 7. Bölümde Ekranlara Veda Ediyor!

Televizyon ekranlarında son dönemin en çok konuşulan olaylarından biri olan erken final furyasına bir yenisi daha eklendi. Sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen ve büyük umutlarla yola çıkan Mercan Köşk dizisi için final kararı alındı. Ekranlarda yaşanan yaprak dökümü hız kesmeden devam ederken A.B.İ. ve Aşk ve Taht yapımlarının ardından atv ekranlarında yayınlanan bir projeden daha final haberi geldi. Faro ve Sinehane imzalı sevilen dizinin izleyicilerine erken bir veda yapacağı kesinleşti.

Tarsus'un Kadim Topraklarında Çekilen Dizi Reytinglere Yenik Düştü

Yapımcılığını Faro ve Sinehane'nin üstlendiği, çekimleri ise tarihi ve kültürel dokusuyla büyüleyen Tarsus'un kadim topraklarında gerçekleştirilen Mercan Köşk yayın hayatına büyük bir iddiayla başlamıştı. Güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekici senaryosu ve bölgenin muhteşem atmosferini yansıtan görselleriyle ekrana gelen yapım izleyiciden ilk etapta olumlu geri dönüşler almayı başarmıştı.

Ancak yayınlandığı günlerdeki yoğun rekabet ortamında reyting listelerinde istenilen başarıyı yakalayamayan ve kanalın beklentilerinin gerisinde kalan dizi için yapımcılar ve kanal yönetimi ortak karara vardı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Mercan Köşk'ün 7. bölümde ekran macerasını sonlandırmasına ve final yapmasına karar verildi.

Ekranda Yaprak Dökümü Sürüyor

Son haftalarda televizyon kanallarındaki dizi maratonunda yaşanan reyting savaşları birçok yapımın ekran ömrünü ne yazık ki kısa kesiyor. A.B.İ. ve Aşk ve Taht gibi projelerin ardından atv'nin bu sezonki önemli yatırımlarından biri olan Mercan Köşk'ün de erken final yapacak olması dizi sektöründe hareketliliğin dorukta olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tarsus'un benzersiz manzaraları eşliğinde ekrana gelen ve final için gün sayan dizinin sevenleri sosyal medyada karara üzüntülerini dile getirirken yapım ekibinin final bölümüyle ilgili nasıl bir kapanış hikayesi sunacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Mercan Köşk yayınlanacak olan 7. bölümüyle izleyicilerine veda edecek.