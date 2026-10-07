Mercan Köşk Dizisi İçin Final Kararı Alındı: 7. Bölümde Ekranlara Veda Ediyor!

atv ekranlarında yayınlanan, Tarsus'ta çekilen Faro ve Sinehane imzalı "Mercan Köşk" dizisi reytinglerde beklentiyi karşılamayarak 7. bölümde final yapıyor.

Mercan Köşk Dizisi İçin Final Kararı Alındı: 7. Bölümde Ekranlara Veda Ediyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2026 14:57

Televizyon ekranlarında son dönemin en çok konuşulan olaylarından biri olan erken final furyasına bir yenisi daha eklendi. Sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen ve büyük umutlarla yola çıkan Mercan Köşk dizisi için final kararı alındı. Ekranlarda yaşanan yaprak dökümü hız kesmeden devam ederken A.B.İ. ve Aşk ve Taht yapımlarının ardından atv ekranlarında yayınlanan bir projeden daha final haberi geldi. Faro ve Sinehane imzalı sevilen dizinin izleyicilerine erken bir veda yapacağı kesinleşti.

Tarsus'un Kadim Topraklarında Çekilen Dizi Reytinglere Yenik Düştü

Yapımcılığını Faro ve Sinehane'nin üstlendiği, çekimleri ise tarihi ve kültürel dokusuyla büyüleyen Tarsus'un kadim topraklarında gerçekleştirilen Mercan Köşk yayın hayatına büyük bir iddiayla başlamıştı. Güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekici senaryosu ve bölgenin muhteşem atmosferini yansıtan görselleriyle ekrana gelen yapım izleyiciden ilk etapta olumlu geri dönüşler almayı başarmıştı.

Ancak yayınlandığı günlerdeki yoğun rekabet ortamında reyting listelerinde istenilen başarıyı yakalayamayan ve kanalın beklentilerinin gerisinde kalan dizi için yapımcılar ve kanal yönetimi ortak karara vardı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Mercan Köşk'ün 7. bölümde ekran macerasını sonlandırmasına ve final yapmasına karar verildi.

Ekranda Yaprak Dökümü Sürüyor

Son haftalarda televizyon kanallarındaki dizi maratonunda yaşanan reyting savaşları birçok yapımın ekran ömrünü ne yazık ki kısa kesiyor. A.B.İ. ve Aşk ve Taht gibi projelerin ardından atv'nin bu sezonki önemli yatırımlarından biri olan Mercan Köşk'ün de erken final yapacak olması dizi sektöründe hareketliliğin dorukta olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tarsus'un benzersiz manzaraları eşliğinde ekrana gelen ve final için gün sayan dizinin sevenleri sosyal medyada karara üzüntülerini dile getirirken yapım ekibinin final bölümüyle ilgili nasıl bir kapanış hikayesi sunacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Mercan Köşk yayınlanacak olan 7. bölümüyle izleyicilerine veda edecek.

Benzer Haberler
Tuzlu Kahve'nin Yeni Uygulaması İzleyici Çileden Çıkardı: Sosyal Medya Yıkılıyor Tuzlu Kahve'nin Yeni Uygulaması İzleyici Çileden Çıkardı: Sosyal Medya Yıkılıyor
Vefat Eden Ece İrtem'in Babasına Söylediği Son Sözleri Yürekleri Burktu Vefat Eden Ece İrtem'in Babasına Söylediği Son Sözleri Yürekleri Burktu
Müzisyen Soner Olgun Entübe Edildi: Usta Sanatçının Sağlık Durumu Kritik! Müzisyen Soner Olgun Entübe Edildi: Usta Sanatçının Sağlık Durumu Kritik!
Nebahat Çehre Yıllara Meydan Okuyan Zindeliğinin Sırrını Açıkladı: Nebahat Çehre Yıllara Meydan Okuyan Zindeliğinin Sırrını Açıkladı: "Kendime İyi Gelenleri Seçiyorum"
Kundakçı Ailesinden Adliye Koridorlarında Sert Tepki: Kundakçı Ailesinden Adliye Koridorlarında Sert Tepki: "Siz Önümüzde Duramazsınız"
Göksel Arsoy'un Cenazesine Saygısızlık: Serdar Gökhan Fotoğraf Çektirmek İsteyenlere Ateş Püskürdü Göksel Arsoy'un Cenazesine Saygısızlık: Serdar Gökhan Fotoğraf Çektirmek İsteyenlere Ateş Püskürdü
ÇOK OKUNANLAR
Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!
  • 05-10-2026 15:37

Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!
  • 02-10-2026 15:30

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!
  • 05-10-2026 10:27

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!

Kıvanç Tatlıtuğ’un Çocukluk Hali Ortaya Çıktı!
  • 06-10-2026 23:10

Kıvanç Tatlıtuğ’un Çocukluk Hali Ortaya Çıktı!

Kubilay Aka'dan Samimi İtiraflar:
  • 06-10-2026 12:38

Kubilay Aka'dan Samimi İtiraflar: "Artık Daha Seçiciyim Bırakmayı Bilmek de Bir Güç!"