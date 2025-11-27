Meral Kaplan'ın Başı Yine Dertte: Üç Yıla Kadar Hapis İstemi

Oyuncu Meral Kaplan hakkında, Beşiktaş’taki terapi merkezinde ruhsatsız kişiler tarafından biorezonans terapisi yapıldığı iddiasıyla üç yıla kadar hapis cezası istendi.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-11-2025 10:50

Daha önce dolandırıcılık davasıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Meral Kaplan hakkında, sahibi olduğu terapi merkezindeki işlemler nedeniyle üç yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncunun Beşiktaş’taki terapi merkezine yönelik soruşturma başlattı.

Ruhsatsız İşlemler İddiası

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Meral Kaplan’ın merkezinde gerçekleştirilen ‘biorezonans terapisi’ işlemlerinin ruhsatsız kişiler tarafından yapıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Bu durum üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oyuncu hakkında dava açıldı.

Merkez sahibi Meral Kaplan ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini savundu. Ünlü oyuncu, merkezde kullanılan cihazın tıbbi bir cihaz olmadığını, yapılan işlemin "biorezonans" yöntemi olduğunu ve herhangi bir uzmanlık gerektirmediğini öne sürdü.

Ancak bu savunmaya rağmen, Meral Kaplan hakkında ruhsatsız işlem iddiasıyla üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı bildirildi.

