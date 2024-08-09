Merakla bekleniyordu! O rol Burcu Özberk'in oldu

Burcu Özberk hayranları için heyecan verici bir haber! Ünlü oyuncu, O3 Medya’nın yeni ve iddialı dizisi “Dönüş” ile ekranlara geri dönüyor. Atv’nin yeni sezondaki en dikkat çeken projelerinden biri olan dizinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Merakla bekleniyordu! O rol Burcu Özberk'in oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2024 19:32

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı oyuncu Burcu Özberk, Londra’daki dil kursunun ardından iş hayatına hızlı bir dönüş yaparak, “Dönüş” dizisinin başrolünde yer alacak. Hülya Bilban’ın hem yazıp hem de yöneteceği bu yeni projede, Özberk, Bursa’ya Asayiş Şube Müdürü olarak atanan idealist ve güçlü bir kadın olan Leyla karakterine hayat verecek.

Bursa'da çekilecek olan dizi, güçlü senaryosu ve dikkat çekici karakterleriyle şimdiden merakla bekleniyor. “Dönüş” dizisi, Burcu Özberk’in ekranlara bomba gibi bir dönüş yapacağı projesi olarak izleyicileri heyecanlandırıyor.

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