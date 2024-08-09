Merakla bekleniyordu! O rol Burcu Özberk'in oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı oyuncu Burcu Özberk, Londra’daki dil kursunun ardından iş hayatına hızlı bir dönüş yaparak, “Dönüş” dizisinin başrolünde yer alacak. Hülya Bilban’ın hem yazıp hem de yöneteceği bu yeni projede, Özberk, Bursa’ya Asayiş Şube Müdürü olarak atanan idealist ve güçlü bir kadın olan Leyla karakterine hayat verecek.

Bursa'da çekilecek olan dizi, güçlü senaryosu ve dikkat çekici karakterleriyle şimdiden merakla bekleniyor. “Dönüş” dizisi, Burcu Özberk’in ekranlara bomba gibi bir dönüş yapacağı projesi olarak izleyicileri heyecanlandırıyor.