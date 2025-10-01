Menajer Ayşe Barım Tahliye Edildi!

Gezi Parkı davasında tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım, sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Menajer Ayşe Barım Tahliye Edildi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-10-2025 15:43

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu yargılanan ünlü menajer Ayşe Barım, ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülen duruşmada birçok ünlü oyuncu tanık olarak ifade verdi. Mahkeme, sağlık sorunlarını dikkate alarak Barım’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Ünlü İsimler Tanıklık Etti

Barım’ın davasında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Selma Ergeç, Şükran Ovalı ve Zafer Algöz gibi isimler tanıklık yaptı. Oyuncular, Barım’ın kendilerini Gezi Parkı eylemlerine yönlendirmediğini, bireysel kararlarıyla katıldıklarını vurguladı.

Halit Ergenç ifadesinde, “Ayşe Barım asla yönlendirmedi. Kendi isteğimle katıldım” dedi. Bergüzar Korel de aynı şekilde “Kendi irademle eşimle gittim, Ayşe’nin dahli olmadı” sözleriyle ifade verdi. Ceyda Düvenci ise “23 yıldır birlikte çalışıyoruz, dostumdur. Görüşmelerimiz iş dışı çoğu kez kişiseldir” diyerek açıklama yaptı.

Barım Gözyaşlarıyla Savunma Yaptı

Savunmasını yaparken duygusal anlar yaşayan Ayşe Barım, “Bu yaşadığım haksız süreç beni korkutuyor. Çaresizim, tek başıma hücrede savaşıyorum. Sağlık sorunlarım hayati risk taşıyor. Tedaviyi kendi şartlarımda yaptırmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Barım, kalp ve beyin rahatsızlıklarının raporlarla sabit olduğunu belirtti.

Tahliye Kararı

Mahkeme heyeti, Barım’ın sağlık durumunu ve toplanacak delil kalmadığını dikkate alarak tahliye kararı verdi. Ayşe Barım, tedavisi için ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Ünlü Menajerin Davası Devam Ediyor

Ayşe Barım hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla açılan davada 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Barım, bundan sonraki süreci adli kontrol altında geçirecek.

Benzer Haberler
Ebru Gündeş'ten boşanma sonrası yeni imaj Ebru Gündeş'ten boşanma sonrası yeni imaj
Barış Murat Yağcı’nın Acı Kaybı: Annesi Arzu Ernak Hayatını Kaybetti Barış Murat Yağcı’nın Acı Kaybı: Annesi Arzu Ernak Hayatını Kaybetti
Seda Sayan’dan Annesi Hakkında Çarpıcı İtiraf: Seda Sayan’dan Annesi Hakkında Çarpıcı İtiraf: "Evdeki kadınlara kafasını takıyor"
Edis’in Transparan Sahne Kostümü Sosyal Medyada Gündem Oldu Edis’in Transparan Sahne Kostümü Sosyal Medyada Gündem Oldu
Hazal Kaya’nın Son Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu Hazal Kaya’nın Son Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu
Selena Gomez’den Özel Düğün Kareleri Geldi! Sosyal Medyayı Sallayan Fotoğraflar Selena Gomez’den Özel Düğün Kareleri Geldi! Sosyal Medyayı Sallayan Fotoğraflar
ÇOK OKUNANLAR
Şarkıcı Güllü Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
  • 26-09-2025 09:41

Şarkıcı Güllü Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Sahnedeki kavga olay oldu: Reyhan Karaca’dan Burak Kut açıklaması
  • 27-09-2025 12:30

Sahnedeki kavga olay oldu: Reyhan Karaca’dan Burak Kut açıklaması

Keremcem ve Sena Seçen’den Romantik Paylaşım
  • 01-10-2025 10:03

Keremcem ve Sena Seçen’den Romantik Paylaşım

Selena Gomez’den Özel Düğün Kareleri Geldi! Sosyal Medyayı Sallayan Fotoğraflar
  • 01-10-2025 10:28

Selena Gomez’den Özel Düğün Kareleri Geldi! Sosyal Medyayı Sallayan Fotoğraflar

Ebru Gündeş'ten boşanma sonrası yeni imaj
  • 01-10-2025 18:00

Ebru Gündeş'ten boşanma sonrası yeni imaj