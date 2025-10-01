Menajer Ayşe Barım Tahliye Edildi!

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu yargılanan ünlü menajer Ayşe Barım, ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülen duruşmada birçok ünlü oyuncu tanık olarak ifade verdi. Mahkeme, sağlık sorunlarını dikkate alarak Barım’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Ünlü İsimler Tanıklık Etti

Barım’ın davasında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Selma Ergeç, Şükran Ovalı ve Zafer Algöz gibi isimler tanıklık yaptı. Oyuncular, Barım’ın kendilerini Gezi Parkı eylemlerine yönlendirmediğini, bireysel kararlarıyla katıldıklarını vurguladı.

Halit Ergenç ifadesinde, “Ayşe Barım asla yönlendirmedi. Kendi isteğimle katıldım” dedi. Bergüzar Korel de aynı şekilde “Kendi irademle eşimle gittim, Ayşe’nin dahli olmadı” sözleriyle ifade verdi. Ceyda Düvenci ise “23 yıldır birlikte çalışıyoruz, dostumdur. Görüşmelerimiz iş dışı çoğu kez kişiseldir” diyerek açıklama yaptı.

Barım Gözyaşlarıyla Savunma Yaptı

Savunmasını yaparken duygusal anlar yaşayan Ayşe Barım, “Bu yaşadığım haksız süreç beni korkutuyor. Çaresizim, tek başıma hücrede savaşıyorum. Sağlık sorunlarım hayati risk taşıyor. Tedaviyi kendi şartlarımda yaptırmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Barım, kalp ve beyin rahatsızlıklarının raporlarla sabit olduğunu belirtti.

Tahliye Kararı

Mahkeme heyeti, Barım’ın sağlık durumunu ve toplanacak delil kalmadığını dikkate alarak tahliye kararı verdi. Ayşe Barım, tedavisi için ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Ünlü Menajerin Davası Devam Ediyor

Ayşe Barım hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla açılan davada 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Barım, bundan sonraki süreci adli kontrol altında geçirecek.