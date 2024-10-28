Melisa Sözen ve Ertan Saban’lı Fer’in kadrosuna sürpriz isimler katıldı!

Çekimleri geçen hafta başlayan, GAİN’in BKM imzalı yeni dizisi Fer, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor. Türkan Derya’nın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Devin Özgür Çınar’ın senaryosunu kaleme aldığı dizi, 8 bölüm sürecek ve izleyiciyi sürükleyici bir dünyaya davet edecek.

Fer, boşanmak üzere olan iki çocuklu Dilek’in korsan taksicilik yaparken bir anda kendini kaçakçılık dünyasında bulmasını konu alıyor. Melisa Sözen’in canlandırdığı Dilek karakteri, hayatına bir yolcu olarak giren Şadi’nin (Ertan Saban) etkisiyle büyük bir değişim sürecine giriyor. Şadi, kozmetikçi olarak bilinse de Dilek’in hayatına getirdiği sırlar ve tehlikelerle dizinin merkezine oturuyor.

Dizide, Ceren Taşçı Dilek’in en yakın arkadaşı ve mahalledeki restoran sahibi Hilal rolünde izleyiciyle buluşurken, Ferit Aktuğ Dilek’in eşi Ahmet karakterine hayat veriyor. Gül Onat Dilek’in annesi Saadet, Mutlu Güney ise babası Niyazi olarak ekrana gelirken; Onur Dilber Kıbrıs’taki bağlantısı Remzi’yi, Celil Nalçakan ise Şadi’nin rakibi Polat’ı canlandıracak.

Merakla beklenen Fer, hem güçlü kadrosu hem de izleyiciyi derinlemesine çekecek olay örgüsüyle kısa sürede dikkat çekecek gibi görünüyor.