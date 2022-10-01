Melisa Sözen: Evlilik haberi veremeyeceğim

'Mor ve Ötesi' grubunun solisti Harun Tekin ile sekiz yıldır birlikte olan oyuncu Melisa Sözen, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı.



"İYİ İŞLER OKUYORUM"

Magazin muhabirleriyle sohbet eden Sözen, "Bu yıl çekimlerinin yapıp, bitirdiğimiz ve önümüzdeki yıl yayınlanacak olan bir dizi için çalıştık. Birkaç proje var. İyi işler okuyorum. Yazın genelde İstanbul'daydım. Kısa tatiller yaptım sadece" dedi.



"EVLİLİK HABERİ VEREMEYECEĞİM"

Özel hayatıyla alakalı konuşan Melisa Sözen, "Güzel giden bir ilişkim var" açıklamasını yaptı.

Oyuncu, ayrıca, "Evlilik haberi veremeyeceğim sizlere. Biz böyle mutluyuz" şeklinde de konuştu.