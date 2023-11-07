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Melisa Sözen: 'Arka arkaya dizi yapma taraftarı değilim'

Son dönemde dijital bir platformda yayınlanan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' adlı dizide rol alan Melisa Sözen, Cihangir'de basın mensupları tarafından görüntülendi. Kısa bir sohbet sırasında, ünlü oyuncu her sene televizyon projelerine katılmadığını ve bu kararı kendi inandırıcılığını korumak için aldığını belirtti.

Melisa Sözen: 'Arka arkaya dizi yapma taraftarı değilim'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2023 10:30

Melisa Sözen, son günlerde Cihangir'de kameralara yakalandı. Sözen, tiyatro sahnelerinde "Aile Yalanları" adlı oyunla yer alacağını ve şu anda prova sürecinde olduklarını açıkladı. Oyunun henüz sahnelenmediğini ancak yakın bir zamanda seyirciyle buluşacaklarını dile getiren ünlü oyuncu, tiyatro deneyimini ve seyirciyle doğrudan etkileşimi sevdiğini ifade etti.

Melisa Sözen ayrıca bu sezon televizyonda yer almadığını, ancak televizyon projelerini takip ettiğini ve kendi performansını eleştirmenin en iyi yolunun kendisi olduğunu söyledi. Oyuncu, her sene televizyonda çalışmak istemediğini ve projeler arasına zaman ayırmayı tercih ettiğini belirtti. Bu aralar peşpeşe dizi yapmaktansa, kendisini yenileyip seyirciye her karakteri unutturmadan geçmeyi amaçladığını da vurguladı.

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