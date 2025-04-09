Melisa Döngel’in Paylaşımı Olay Oldu: Yeni Sevgili Sandılar!

Son dönemin gözde oyuncularından Melisa Döngel, hem güzelliği hem de oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiriyor. Rol aldığı projelerdeki başarısı kadar özel hayatıyla da merak edilen güzel oyuncu, bu kez doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi. Ancak sosyal medya paylaşımları, bazı kullanıcılar tarafından farklı yorumlandı.

Aşk İddialarına Hızlı Yanıt

Geçtiğimiz günlerde adı iş insanı Öncü Sönmez ile anılan Melisa Döngel, çıkan aşk iddialarını kısa sürede yalanladı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kalbinin boş olduğunu belirtti. Daha önce futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile ilişkisi bulunan Döngel, yeni bir aşka yelken açmadığını net bir şekilde ifade etti.

Paylaşım Sosyal Medyada Fırtına Yarattı

25 yaşındaki Döngel’in menajeri Eser Küçükerol’un doğum gününü kutladığı paylaşımlar, sosyal medyada farklı algılandı. Peş peşe gelen samimi fotoğraflar sonrası, kullanıcılar arasında "yeni sevgili" yorumları hızla yayıldı. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Melisa Döngel Gerçeği Gülerek Açıkladı

Yanlış anlaşılmaların ardından gülümseyerek açıklama yapan Melisa Döngel, "Menajerim benim canım menajerim" sözleriyle durumu netleştirdi. Döngel’in bu içten ve samimi açıklaması, hayranlarını hem güldürdü hem de rahatlattı. Oyuncunun menajeriyle olan yakın dostluğu, yeni bir ilişki sanılınca sosyal medyada eğlenceli yorumlar da beraberinde geldi.

Kariyerinde Hız Kesmiyor

'Arka Sokaklar', 'Sen Çal Kapımı', 'Sadakatsiz', 'Kirli Sepeti' gibi yapımlarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Melisa Döngel, oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Sosyal medya paylaşımları ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, hem ekranlarda hem de magazin gündeminde adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.