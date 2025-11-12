Melisa Döngel'e Rekor Evlilik Teklifi Yağıyor: "Artık Saymayı Bıraktım"

İş insanı Samir Balkan'dan yeni ayrılan oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya üzerinden gelen mesajlarla ilgili açıklamalar yaptı. Döngel, kendisine çok sayıda evlilik teklifi geldiğini söyledi. 26 yaşındaki oyuncu, "Artık saymayı bıraktım" dedi.

Maslak'ta Objektiflere Yansıdı

Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam, Kirli Sepeti gibi birçok projede yer alan Melisa Döngel, önceki akşam Maslak'taki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Döngel, sosyal medyadan aldığı mesajlar hakkında konuştu.

"Sadece Tatlı Olanlarla İlgileniyorum"

Ünlü oyuncu, sosyal medyada kendisine gelen mesajların içeriğine değindi. Döngel, "Tatlı da tatsız da mesajlar geliyor ama ben sadece tatlı olanlarla ilgileniyorum" sözlerini kullandı. Oyuncunun en çok aldığı mesajın ise evlilik teklifi olduğu ortaya çıktı.

Rekor Teklif Yağmuru

Melisa Döngel, gelen evlilik tekliflerinin sayısının çok fazla olduğunu belirtti. Oyuncu, "Artık saymayı bıraktım, çok fazla teklif alıyorum" diyerek durumu esprili bir dille ifade etti.