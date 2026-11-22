Melisa Döngel annesi Natalia Orlova’ya yaptığı tuhaf şakayla gündeme geldi. Annesiyle evde vakit geçiren oyuncu, aklına gelen fikri uygulamaya koyunca beklediği gibi kahkahalarla karşılanmadı. Tam tersine, annesinin sert çıkışıyla karşılaştı. O anların kameraya yansıması da sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Annesine Sarıldı, Sonra Şakayı Patlattı

Melisa Döngel gizlemedi: Normal mi, anormal mi? Melisa Döngel, annesine yaptığı kusmuk şakasını gizlemedi. Tavrı ve tepkileri diğer oyuncular gibi olmasa da, tanıdık bir hareket. Bizden biri gibi; sadece biz yaptığımızda saklarız. İğrenç olandan aldığı hazzı tahmin edebiliyorum. Gizlemek yerine açıkça paylaşmak, cesaret mi yoksa hesap mı? Sizce bu normal mi? #MelisaDöngel — Bay,AN (@wesergi) November 19, 2026

“Sen Çal Kapımı”, “Aşk Mantık İntikam” ve “Sadakatsiz” gibi yapımlardan tanıdığımız Melisa Döngel, 27 yaşında ve bu kez annesiyle yaşadığı ilginç anlarla konuşuluyor. Rus asıllı annesi Natalia Orlova’yla kanepede oturan oyuncu, önce annesine sarıldı. Ancak hemen ardından yaptığı hareketle ortamın havasını bir anda değiştirdi.

Döngel, ağzından sıvı çıkararak kusuyormuş gibi yaptı. Annesi ise kızının bu hareketi karşısında önce şaşkınlık yaşadı, ardından neye uğradığını anlamaya çalıştı. Melisa Döngel'in gülmeye devam etmesi de annesinin sinirini daha da artırdı.

Annesinden Beklemediği Sert Tepki Geldi

Natalia Orlova, kızının şakasını pek de komik bulmadı. Döngel’e dönerek “Salak mısın, ne yapıyorsun?” ve “Geri zekalı mısın sen?” sözleriyle tepki gösterdi. Annesinin bu çıkışı karşısında oyuncu gülmeyi sürdürürken yaşananlar kameraya kaydedildi.

Görüntülerde Orlova’nın şaşkınlığının kısa sürede öfkeye dönüştüğü görülürken Döngel’in şakayı eğlenceli bulması dikkat çekti. Ancak anne-kız arasındaki bu anlar, izleyenleri ikiye böldü.

Sosyal Medyada Yorumlar Peş Peşe Geldi

Görüntülerin paylaşılmasının ardından bazı kullanıcılar Melisa Döngel’in yaptığı şakayı fazla ileri buldu. “Saygısızlık ya, bunun şakası mı olur?”, “Midemiz bulandı” ve “Şaka yaptığı kişi sanki arkadaşı...” yorumları öne çıktı.

Öte yandan yaşananları eğlenceli bulanlar da vardı. Kısacası Döngel’in annesine yaptığı birkaç saniyelik şaka, sosyal medyada küçük çaplı bir tartışmaya dönüştü.