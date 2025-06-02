Melisa Döngel ve Yeni Aşkı Bodrum’da Aşk Tazeledi! Yağmura Rağmen Romantik Anlar

Melisa Döngel, iş insanı sevgilisi Samir Balkan ile Bodrum’da ilk kez görüntülendi. Yağmur altında yaşanan romantik anlar çok konuşuldu!

Melisa Döngel ve Yeni Aşkı Bodrum’da Aşk Tazeledi! Yağmura Rağmen Romantik Anlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-06-2025 10:02

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ünlü isimler soluğu tatil beldelerinde almaya başladı. Bu isimlerden biri olan Melisa Döngel, Bodrum’da iş insanı sevgilisi Samir Balkan ile objektiflere yakalandı. İkili, yağmura rağmen romantik dakikalar geçirdi.

Yağmur Dinmedi, Aşkları Durulmadı

Denizin keyfini çıkaran Melisa Döngel, kötü hava koşullarına rağmen sahili terk etmedi. Sevgilisi Samir Balkan ile birlikte suyun tadını çıkarmayı sürdüren güzel oyuncu, basın mensuplarının ilgisini de üzerinde topladı. Yağmur şiddetini artırsa da çiftin keyfi kaçmadı.

Sevgilisi Yardım Etti, Döngel Kucakta Karaya Taşındı

Denizden çıkmakta zorlanan Melisa Döngel, sevgilisinden büyük bir jest gördü. Samir Balkan, oyuncuyu kucağına alarak karaya taşıdı. Bu romantik anlar, çevredekilerin ve objektiflerin dikkatinden kaçmadı. Özellikle Balkan’ın koruyucu tavırları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İlk Kez El Ele Görüntülendiler

Çiftin daha önce herhangi bir mekânda birlikte görüntülenmemesi, bu kareleri daha da anlamlı kıldı. Melisa Döngel ve Samir Balkan, ilk kez bu kadar net şekilde el ele ve yakın şekilde kameralara yansıdı. Tatildeki rahat halleri ve samimiyetleri, aşklarının ciddi olduğunu gösterdi.

Yaz Sezonunun En Çok Konuşulan Aşkı Olabilir

Güzelliğiyle her daim dikkat çeken Döngel, bu kez yeni aşkıyla gündemde. İkilinin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve yorum yağmuruna tutuldu. “Gerçekten aşıklar”, “Kucakta taşıma romantizmi”, “Yaza damga vurdular” gibi yorumlar öne çıktı.

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