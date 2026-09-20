Melisa Döngel ve Murda’dan Bomba Görüntü! Yüzlerini Sakladılar

Melisa Döngel ve Murda aşk iddialarının ardından ilk kez birlikte görüntülendi. Kuruçeşme’de mekân çıkışı yüzlerini gizlemeleri dikkat çekti.

Melisa Döngel ve Murda’dan Bomba Görüntü! Yüzlerini Sakladılar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-09-2026 12:26

Magazin dünyasının son dönemde en çok konuşulan isimlerinden Melisa Döngel ve Murda haklarındaki aşk iddialarının ardından ilk kez birlikte görüntülendi. İkili önceki gece İstanbul Kuruçeşme’de bir mekân çıkışında objektiflere yakalandı.

Birlikte mekândan çıkan Döngel ve Murda basın mensuplarını fark edince yüzlerini gizlemeye çalıştı. Bu hareketleri de ikilinin arasındaki aşk iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Aynı Araçla Ayrıldılar

Melisa Döngel 27’nci yaş gününü Goyo isimli mekânda kutladığını söyledi. Doğum günüyle ilgili konuşan oyuncu arkadaşlarıyla güzel bir akşam geçirdiğini ve güzel dileklerde bulunduğunu anlattı.

Ancak konu Murda’ya gelince oyuncu sessiz kalmayı tercih etti. Muhabirlerin rapçiyle ilgili sorularını yanıtsız bırakan Döngel ardından Murda ile aynı araca binerek mekândan ayrıldı.

Bu görüntü “Aralarında gerçekten bir şey mi var?” sorusunu bir kez daha magazin gündeminin ortasına taşıdı. İkilinin birlikte görüntülenmesi özellikle daha önce ortaya atılan aşk iddialarını iyice alevlendirdi.

Yakınlaşma Klipte Mi Başladı?

Melisa Döngel ile Murda’nın yolları aslında daha önce kesişmişti. Oyuncu Murda’nın Motive ile birlikte hazırladığı “Karambol” isimli şarkının klibinde rol almıştı.

İddialara göre ikili arasındaki yakınlık da klip çekimleri sırasında başladı. Başlangıçta arkadaşlık olarak başlayan ilişkinin zamanla aşka dönüştüğü öne sürüldü.

Tabii tüm bunlar şimdilik iddia aşamasında. Melisa Döngel ve Murda cephesinden ilişkileriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Kuruçeşme’de ortaya çıkan ilk görüntüler ikilinin aşk yaşadığı yönündeki söylentileri yeniden hareketlendirmiş oldu.

Şimdi gözler ikiliden gelecek olası açıklamada. Bakalım bu yakınlık gerçekten yeni bir aşka mı dönüşecek, yoksa ikili sadece yakın arkadaş olarak mı kalacak?

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