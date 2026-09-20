Kadir İnanır’ın Vasiyetinde Yeni Perde! Milyarlık Miras Gündemde

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’ın vefatının ardından mirasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Yaklaşık 1 milyar TL değerinde olduğu öne sürülen servetin detayları gündeme gelirken vasiyetnameler üzerinden yaşanan aile içi anlaşmazlıklar da dikkat çekiyor.

Usta oyuncunun 2015’te bir 2022’de ise noter huzurunda iki ayrı vasiyetname hazırladığı belirtildi. Beykoz Adliyesi’nde görülmesi beklenen vasiyet davası ise bazı mirasçılara tebligat ulaştırılamaması nedeniyle 17 Aralık’a ertelendi.

Milyarlık Servetin Kalemleri

Sabah’ın haberine göre Kadir İnanır’ın mirası arasında İstanbul, Ordu ve çeşitli yazlık bölgelerde bulunan taşınmazlar yer alıyor. Bu gayrimenkullerin toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

Banka hesaplarında 200 milyon TL’den fazla nakit bulunduğu 25’ten fazla lüks saat ile altın çakmak, yüzük ve kalemlerden oluşan koleksiyonun değerinin ise 50 milyon TL civarında olduğu öne sürüldü.

İnanır’ın dünyanın farklı yerlerinden topladığı 3 binden fazla kurbağa figüründen oluşan özel koleksiyonunun da yaklaşık 35 milyon TL değerinde olduğu iddia edildi.

70 Yıl Boyunca Telif Geliri İddiası

Mirasla ilgili en dikkat çeken detaylardan biri de telif hakları oldu. Kadir İnanır’ın rol aldığı 182 sinema filmi ve 12 dizi projesinden vefatının ardından 70 yıl boyunca telif geliri elde edilebileceği öne sürüldü. Bu gelirin yıllık ortalama 10 milyon TL olacağı iddiası da gündeme geldi.

Ancak söz konusu rakamların ve vasiyetnamenin içeriğinin mahkeme tarafından kesinleştirilmediğini belirtmek gerekiyor.

Aile İçinde Tartışma Sürüyor

İnanır’ın yeğeni Levent İnanır vasiyetnamenin hazırlandığı dönemde usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili soru işaretleri bulunduğunu savundu. Jülide Kural ise Kadir İnanır’ın kendi iradesiyle hazırladığı vasiyetnameye saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Tartışmalara Öykü Arıca da dahil oldu. Arıca sosyal medya paylaşımında ailesiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanarak konuya ilişkin tavrının net olduğunu belirtti. Şimdi gözler 17 Aralık’taki duruşmaya çevrilmiş durumda.