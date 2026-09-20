Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı Yeniden Gündemde!

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı boşanmalarının ardından oğulları Can için Bebek’te bir araya geldi. Eski eşlerin samimi tavırları dikkat çekti.

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı Yeniden Gündemde!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-09-2026 12:14

Geçtiğimiz yıl evliliklerini noktalayan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı önceki gün Bebek’te birlikte görüntülendi. İkilinin buluşma nedeni ise oğulları Can’dı. Mola ve Aksakallı minik oğullarını Bebek Parkı’na götürerek birlikte vakit geçirdi.

Eski eşlerin karşısındaki rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı. Kendilerini görüntüleyen muhabirleri fark eden ikili gülümseyerek selam verdi. Ortaya çıkan görüntü “Ayrıldılar ama aralarındaki iletişim devam ediyor” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Oğulları İçin Bir Araya Geldiler

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, evliliklerini bitirmiş olsalar da oğulları Can’ın hayatında birlikte yer almaya devam ediyor. Bebek Parkı’ndaki buluşmaları da bunun en dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

İkilinin oğullarıyla birlikte geçirdiği keyifli anlar objektiflere yansırken aralarındaki sakin ve samimi tavır dikkat çekti. Özellikle Mola ve Aksakallı’nın kameralara gülümseyerek karşılık vermesi ortamın gergin olmadığını gösterdi.

“Her Şey Yolunda” Dediler

Muhabirlerin sorularını da yanıtsız bırakmayan eski eşler özel hayatlarıyla ilgili detay vermemeyi tercih etti. İkili yalnızca her şeyin yolunda olduğunu söylemekle yetindi.

Boşanmalarının ardından oğulları için iletişimlerini sürdürmeleri Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı’nın ilişkilerinde yeni bir denge kurduğunu düşündürdü. Ancak ikilinin yeniden birlikte olup olmadığına dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Şimdilik görünen o ki Mola ve Aksakallı yollarını eş olarak ayırmış olsa da Can söz konusu olduğunda aynı noktada buluşmaya devam ediyor. Bebek’teki bu buluşma da eski eşlerin arasındaki iletişimin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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