Esra Bilgiç Sosyal Medyada Paylaştığı Son Pozlarla Gündemde

Televizyon ekranlarının tanınan simalarından Esra Bilgiç kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı güncel fotoğraflarla dijital platformlarda geniş bir etkileşim sağladı. Bir süredir dizi setlerine ara veren ve gözlerden uzak bir düzen tercih eden başarılı oyuncu objektif karşısına geçtiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede yüksek beğeni sayısına ulaşan kareler oyuncunun sevenleri tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.

7,7 Milyon Takipçiden Yoğun İlgi

Dijital ağları aktif biçimde kullanan oyuncu Instagram'daki 7,7 milyonluk takipçi kitlesiyle bağını güçlü tutuyor. Farklı açılardan çekilen taze pozlarını peş peşe yayımlayan Bilgiç kısa zaman diliminde binlerce yorum aldı.

Başarılı kariyeri boyunca yer aldığı Diriliş Ertuğrul projesindeki performansıyla yurt dışında da geniş kitlelere ulaşan oyuncu Bir Umut Yeter dizisi ve beyazperdede boy gösterdiği Adanış: Kutsal Kavga sinema filmiyle mesleki tecrübesini pekiştirdi. Rol aldığı projelerle hafızalara kazınan sanatçı sosyal medyadaki yüksek etkileşim gücünü korumayı sürdürüyor. Paylaşılan yeni kareler oyuncunun duru tarzını ve estetik çizgisini bir kez daha ortaya koydu.

Faruk Sabancı İle Yaz Günlerinden Kalan Kareler

Özel hayatını da dengeli bir tempoda yürüten ünlü oyuncu bir süredir müzik dünyasının tanınan isimlerinden DJ Faruk Sabancı ile birliktelik yaşıyor. Beraberliklerini gözlerden uzak tutmaya özen gösteren çift geçtiğimiz haftalarda tatil anlarını sevenleriyle paylaşarak ilgi topladı.

Faruk Sabancı'nın Esra Bilgiç ile birlikte çektirdiği fotoğrafa düştüğü "Katlanılan tüm o sıcağa değdi" notu sosyal medya kullanıcıları arasında sıcak bir yankı buldu. Magazin basınının radarında yer alan ikili samimi ve ölçülü duruşlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Yeni Sezon Öncesi Dinlenme Dönemi

Kamera önündeki kariyerine kısa bir dinlenme molası veren Bilgiç gelen dizi ve sinema senaryolarını titizlikle incelemeye devam ediyor. Sanatçı kimliğinin yanı sıra yer aldığı kurumsal iş birlikleriyle de adından söz ettiren oyuncunun setlere ne zaman adım atacağı sektör çevrelerince yakından takip ediliyor. Paylaştığı en yeni fotoğraflarla enerjisini gözler önüne seren başarılı isim dinlenme döneminin ardından ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam etmeyi planlıyor.