Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı: Pınar Aydın Giresun'a Taşındı

2000'li yılların popüler müzik yarışması Akademi Türkiye ile tanınan Pınar Aydın uzun süredir ekranlardan ve sahne ışıklarından uzak bir ömür sürüyor. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Baba'nın kızı Pınar rolüyle televizyon izleyicisinin hafızasında yer edinen ünlü isim metropol temposuna veda etti. Eşi Harun Ovalıoğlu ve iki oğluyla birlikte Giresun’a yerleşen sanatçı Karadeniz sahilinde doğayla iç içe kurduğu dingin rutinle günlerini geçiriyor.

Hukuk Fakültesinden Ekran Şöhretine Uzanan Yol

Bursa'da büyüyen Aydın, ailesinin yönlendirmesiyle başladığı hukuk fakültesi üçüncü sınıftayken annesinin teşvikiyle Akademi Türkiye yarışmasına başvurdu. Kameralarla izlenen yarışma evine girmesiyle birlikte hukuk eğitimini yarıda bırakan genç yetenek güçlü ses tonu ve sahne enerjisiyle kısa sürede final etabına yükseldi. Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun birincilikle tamamladığı yarışmada üçüncülüğü elde eden Aydın program biter bitmez yapımcıların yakın markajına girdi. Yaşının getirdiği tecrübesizlik ve ağır sözleşme şartları nedeniyle o dönem bocalamalar yaşayan şarkıcı şöhretin ilk yıllarında içine düştüğü tedirginliği sözleşmesini feshederek aştı.

"Arka Sokaklar'dan Ayrıldığıma Pişmanım"

Müzik dünyasındaki ilk duraklamanın ardından rotasını oyunculuğa çeviren Pınar Aydın televizyon sektöründe kalıcı roller üstlendi. Türker İnanoğlu yapımı Arka Sokaklar dizisinde iki sezon boyunca kamera karşısına geçen oyuncu canlandırdığı Pınar karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Yıllar sonra verdiği bir mülakatta bu ayrılığa dair özeleştiride bulunan sanatçı o dönem aldığı ayrılık kararını gençliğin getirdiği fevrilik olarak nitelendirdi ve projeden koptuğu için pişmanlık duyduğunu samimiyetle dile getirdi. Başarılı isim daha sonra Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Elif İpek karakteriyle de izleyicilerin beğenisini kazandı.

Giresun'da Doğa İle İç İçe Bir Yaşam

2015'te Harun Ovalıoğlu ile hayatını birleştiren yetenekli oyuncu kayınpederinin vefatının ardından eşiyle birlikte Giresun'a taşınma kararı aldı. Şehir kalabalığından ve dizi sektörünün yorucu temposundan uzaklaşan sanatçı vaktini oğulları Ayaz ve Uğur Berk'in bakımına ayırıyor. Yerel halkın başlarda kendisini tatilci zannettiğini belirten Aydın Karadeniz doğasının sunduğu huzura tamamen alıştığını söylüyor. Ekranlara dönme konusunda aceleci davranmayan eski oyuncu çocuklarının büyüme evresini kaçırmamak adına şimdilik tüm önceliğini ailesine veriyor.