Melek Mosso’dan Olay Sözler! Yeniden Evlenecek mi?

Ünlü şarkıcı Melek Mosso özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl Serkan Sağdıç’la evliliğini sonlandıran Mosso şimdilerde İspanyol Jose Miguel Gonzalez Iglesias ile aşk yaşıyor. Ancak şarkıcı ilişkilerinin henüz çok yeni olduğunu ve birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını söyledi.

Mosso ilişkisini önceden planlamadığını belirterek “Mutluyuz şimdilik, şükürler olsun. Gelecek günlerde ne olacağını göreceğiz” sözleriyle dikkat çekti. Evlilik konusunda ise oldukça rahat ve esprili bir tavır sergiledi.

“Evlilik Konusunda Tabum Yok”

Geçmişteki evliliğinin ardından yeniden evlenmeye nasıl baktığı sorulan Mosso artık herhangi bir ön yargısı olmadığını dile getirdi. Ünlü şarkıcı hayatın ne getireceğinin belli olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Belki evlenirim, belki evlenmem. ‘Evlendim, boşandım, bir daha evlenmem’ gibi bir tabum yok. Evlenebilirim, evlenmeyebilirim, beş kere de evlenebilirim.” Mosso’nun bu sözleri hem güldürdü hem evlilik konusundaki özgür bakışını ortaya koydu.

Saçlarıyla Oynamayı Çok Seviyor

Son dönemde sık sık imaj değiştiren sanatçı saçlarını yenilemeyi sevdiğini söyledi. Çevresinden bazen “Bir şey mi oldu?” şeklinde yorumlar aldığını belirten Mosso bunun tamamen kendi tercihi olduğunu ifade etti. Ancak annesine söz verdiğini ve bir süre saçlarını uzatacağını da ekledi.

Yoğun Tempo Devam Ediyor

Yaz boyunca konserden konsere koşan Mosso neredeyse hiç tatil yapamadığını anlattı. Sadece kısa bir süre dinlenebildiğini söyleyen şarkıcı ekim ayının sonunda birkaç günlük kaçamak planladığını belirtti. İspanya’daki dans videosuyla ilgili konuşan Mosso videonun gündem olduğunu annesinden öğrendiğini ve oradaki insanları tanımanın kendisi için çok eğlenceli olduğunu söyledi.