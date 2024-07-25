Melisa Döngel ve Burak Sevinç'in Güvercinlik tatili

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, meslektaşı Burak Sevinç ve kız kardeşi Elif Döngel ile birlikte Güvercinlik'teki bir otelde tatil yaparken görüntülendi. Üçlü, sıcak yaz günlerinin keyfini çıkararak tatil sezonunu resmen açtı.

Melisa Döngel ve Burak Sevinç'in Güvercinlik tatili
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2024 11:05

Güvercinlik'te konakladıkları otelin plajında objektiflere yansıyan Döngel kardeşler ve Burak Sevinç, neşeli halleriyle dikkat çekti. Melisa Döngel, sıcak havadan bunalarak kız kardeşi Elif ile denize girdi. Denizde uzun süre yüzen kardeşler, daha sonra deniz kıyısında uzanıp sohbet etti.

Bu sırada Burak Sevinç, plajda telefon görüşmesi yaparak vakit geçirdi. Pembe renkli bikinisiyle dikkat çeken Melisa Döngel'in, kısa süreliğine Bodrum'a üç günlük bir tatil için geldiği öğrenildi.

Melisa Döngel ve Burak Sevinç'in bu keyifli tatil anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tatilin ardından ikilinin yeni projeleri merakla bekleniyor.

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