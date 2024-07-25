Melisa Döngel ve Burak Sevinç'in Güvercinlik tatili

Güvercinlik'te konakladıkları otelin plajında objektiflere yansıyan Döngel kardeşler ve Burak Sevinç, neşeli halleriyle dikkat çekti. Melisa Döngel, sıcak havadan bunalarak kız kardeşi Elif ile denize girdi. Denizde uzun süre yüzen kardeşler, daha sonra deniz kıyısında uzanıp sohbet etti.

Bu sırada Burak Sevinç, plajda telefon görüşmesi yaparak vakit geçirdi. Pembe renkli bikinisiyle dikkat çeken Melisa Döngel'in, kısa süreliğine Bodrum'a üç günlük bir tatil için geldiği öğrenildi.

Melisa Döngel ve Burak Sevinç'in bu keyifli tatil anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tatilin ardından ikilinin yeni projeleri merakla bekleniyor.