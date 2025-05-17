Melisa Döngel Sessizliğini Bozdu: "Ön Yargılar Yıkılacak!"

Haluk Bilginer ile Melisa Döngel’in başrollerini paylaştığı Sekizinci Aile dizisi daha yayınlanmadan gündem oldu. Aralarındaki 45 yaş farkı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Eleştirilerin hedefindeki isimlerden biri olan Döngel, nihayet sessizliğini bozdu.

Sekizinci Aile Dizisi Merakla Bekleniyor

Disney Plus’ta yayınlanacak olan ve 8 bölümden oluşan “Sekizinci Aile” dizisi, şimdiden sezonun en çok konuşulan projeleri arasına girdi. Dizide Haluk Bilginer’e; Ali Atay, Serkan Keskin, Çağlar Çorumlu, Cihan Talay, Mehmet Özgür ve Hazal Kaya gibi usta isimler eşlik ediyor. Dizi, güçlü kadrosu ve iddialı senaryosuyla dikkat çekiyor.

Haluk Bilginer ile Döngel’in Partnerliği Tartışma Yarattı

Haluk Bilginer, dizide aile babası rolüyle ekranlara dönerken, partneri olarak 25 yaşındaki Melisa Döngel’in seçilmesi büyük tartışma yarattı. Döngel’in canlandırdığı karakterin yaşının gereklilikleri nedeniyle genç bir oyuncu tercih edildiği belirtilse de, izleyiciler arasında bu tercih yoğun şekilde eleştirildi.

Melisa Döngel: “İzleyince Ön Yargılar Yıkılacak”

Tartışmaların büyümesinin ardından ilk kez konuşan Melisa Döngel, projeyi savunarak şu sözleri kullandı:

“İnanıyorum ki, insanlar izleyince ön yargıları yıkılacak. Keyifli bir iş oldu.” Genç oyuncu, işine güvendiğini belirterek, eleştirilerin projeyi izlemeden yapılmasını adil bulmadığını ifade etti.