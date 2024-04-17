Melisa Döngel ile Barış Alper Yılmaz aşk yaşıyor mu? İşte ilk açıklama...

Melisa Döngel, önceki gün menajer Eser Gökhan Küçükerol'un Bebek'teki doğum günü partisine katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan önce, "Bayramı İstanbul'da geçirdim. Önümüzdeki aylarda bir dijital platformda yeni bir diziye başlayacağım, şu anda onun hazırlıklarını yapıyorum. Hazal Kaya ile daha önce çalışmıştım, o çok tatlı biri ve onu çok seviyorum" diyerek, oyuncu arkadaşını övdü.

Son yıllarda Türk dizilerinin yurtdışında büyük ilgi görmesi hakkındaki düşünceleri sorulan Döngel, "Bu durum beni çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Başka ülkelerdeki insanların kalbine dokunmak ve onların takdirini kazanmak harika bir duygu. Bu duyguyu tarif etmek için kelimeler yetersiz kalıyor" şeklinde konuştu.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile adının aşk dedikodularına karıştığı hatırlatılan Döngel, "Daha önce de belirtmiştim, kendisiyle tanışmıyorum. Başarılı bir futbolcu olduğunu duydum, ona başarılar diliyorum. Umuyorum ki yakın zamanda hayatımda biri olur" cevabını verdi.