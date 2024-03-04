Melisa Döngel: "İki projede Demet Özdemir sayesinde yer aldım"

Gazeteci Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”un yeni konuğu, oyuncu Melisa Döngel oldu. Programa Sharon Stone’un efsane filmi “Temel İçgüdü”de giydiği beyaz elbiseye benzeyen bir elbiseyle katılandan Döngel’ programda sevgiye aç olduğunu açıkladı. Kız kardeşini evladı gibi sevdiğini söylen Melisa Döngel, evlenip yuva kurmayı dilediğini de ekledi.



İşte Melisa Döngel'in açıklamalarından bazı kısımlar:

"İKİ PROJEDE DEMET ÖZDEMİR, SAYESİNDE YER ALDIM "

"Demet Özdemir mükemmel bir kadın. İki projede beraber oynadık, ikisinde de onun desteğiyle projeye alındım. Hiç kıskanç değil aksine yardımcı oldu. Bir kadında hiç mi kıskançlık olmaz Demet de yok. "

"HANDE ERÇEL ÖĞRETMEYE AÇIK"

"Hande Erçel’le oynarken de tıpkı Demet Özdemir gibi çok eğleniyorum. Hande oyunculukta öğrenmeye çok açık, öğrenmenin öneminin farkında tatlı biri. Ben de bir sonraki projemde dram oymak isterim. Ayrıca şarkı da söyleyip içimdeki arabesk tarafla tanışmanızı da…”.