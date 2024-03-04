Melisa Döngel: "İki projede Demet Özdemir sayesinde yer aldım"

Melisa Döngel, Demet Özdemir ve Hande Erçel hakkında konuştu. İşte detaylar...

Melisa Döngel:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-03-2024 09:36

Gazeteci Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”un yeni konuğu, oyuncu Melisa Döngel oldu. Programa Sharon Stone’un efsane filmi “Temel İçgüdü”de giydiği beyaz elbiseye benzeyen bir elbiseyle katılandan Döngel’ programda sevgiye aç olduğunu açıkladı. Kız kardeşini evladı gibi sevdiğini söylen Melisa Döngel, evlenip yuva kurmayı dilediğini de ekledi. 

İşte Melisa Döngel'in açıklamalarından bazı kısımlar:

"İKİ PROJEDE DEMET ÖZDEMİR, SAYESİNDE YER ALDIM "

"Demet Özdemir mükemmel bir kadın. İki projede beraber oynadık, ikisinde de onun desteğiyle projeye alındım. Hiç kıskanç değil aksine yardımcı oldu. Bir kadında hiç mi kıskançlık olmaz Demet de yok. "

"HANDE ERÇEL ÖĞRETMEYE AÇIK"

"Hande Erçel’le oynarken de tıpkı Demet Özdemir gibi çok eğleniyorum. Hande oyunculukta öğrenmeye çok açık, öğrenmenin öneminin farkında tatlı biri. Ben de bir sonraki projemde dram oymak isterim. Ayrıca şarkı da söyleyip içimdeki arabesk tarafla tanışmanızı da…”. 

 

Benzer Haberler
14 Milyon 845 bin Emekli için yeni karar! Emekli maaşlarına ek ödemeler 25400 TL oldu! Cumhurbaşkanı onayladı 14 Milyon 845 bin Emekli için yeni karar! Emekli maaşlarına ek ödemeler 25400 TL oldu! Cumhurbaşkanı onayladı
Milyonlarca Emekliye TEK Seferlik Yeni Ödeme! TBMM Onayından Yeni Geçti, Maaşlara İlave Ödeme Oluyor Milyonlarca Emekliye TEK Seferlik Yeni Ödeme! TBMM Onayından Yeni Geçti, Maaşlara İlave Ödeme Oluyor
Yardım parası ödemesi gelecek! Ailelere destek duyuruldu! Yardım parası ödemesi gelecek! Ailelere destek duyuruldu!
Emekliye müjde geldi! Emekli maaşlarına 9 Nisan'a kadar 3000 TL yatacak! Emekliye müjde geldi! Emekli maaşlarına 9 Nisan'a kadar 3000 TL yatacak!
Yargı reytinglere damga vurdu! Yargı reytinglere damga vurdu!
Simge heyecanı Simge heyecanı
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah Ünal'ı Ahmet Mümtaz Taylan oldu
  • 29-02-2024 12:23

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah Ünal'ı Ahmet Mümtaz Taylan oldu

Fatih Ürek 'photoshop'u abarttı, sosyal medyanın diline düştü:
  • 02-03-2024 10:15

Fatih Ürek 'photoshop'u abarttı, sosyal medyanın diline düştü: "Gıybetsiz olmaz"

Gaddar'a 'Leyla' geliyor! İşte kadroya katılacak o sürpriz isim
  • 27-02-2024 13:00

Gaddar'a 'Leyla' geliyor! İşte kadroya katılacak o sürpriz isim

Hande Erçel göğüs dekolteli mini elbisesiyle büyüledi!
  • 29-02-2024 13:33

Hande Erçel göğüs dekolteli mini elbisesiyle büyüledi!

Hazal Kaya,
  • 29-02-2024 13:42

Hazal Kaya, "Mecnun'unuzu buldunuz mu?" sorusuna bakın nasıl yanıt verdi?