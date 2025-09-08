Melisa Döngel, Bodrum’da Yaz Keyfini Sürdürüyor

Melisa Döngel, Bodrum’da tatiline devam ediyor. Ünlü oyuncu, deniz ve güneşin tadını çıkarırken ayrılık sonrası dikkatleri üzerine çekti.

Melisa Döngel, Bodrum’da Yaz Keyfini Sürdürüyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-09-2025 09:46

Yaz sezonu bitse de ünlü oyuncu Melisa Döngel, tatiline Bodrum’da devam ediyor. Güzel oyuncu, yılın son sıcak günlerinde deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Enerjik ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Döngel, tatil pozlarıyla da beğeni topluyor.

Bodrum’dan renkli kareler

Ekranların sevilen ismi, Bodrum’daki sahillerde keyifli anlar yaşıyor. Güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran Melisa Döngel, arkadaşlarıyla birlikte zaman geçiriyor. Sosyal medyada paylaştığı kareler, takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Aşk hayatında yeni dönem

Oyuncunun özel hayatı da magazin gündeminde yer alıyor. Yaz başında iş insanı Samir Balkan ile yeni bir ilişkiye başlayan Döngel, kısa süre önce ayrılık kararı aldı. Çiftin yollarını ayırmasıyla oyuncu, tatilini yalnız sürdürmeye başladı. Bu süreçte kariyerine ve kendine vakit ayırmayı tercih ediyor.

Hayranları destek verdi

Takipçileri, oyuncunun tatil paylaşımlarına yoğun ilgi gösterdi. Kimi hayranları onun enerjisine hayran kaldı, kimileri de Bodrum’daki huzurlu yaşamına övgüler yağdırdı. Döngel’in tatil sonrası yeni projeleri için hazırlık yaptığı da konuşuluyor.

Yeni projeler yolda

Kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Melisa Döngel, tatil dönüşünde yeni dizi ve sinema projeleriyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Güzelliği ve oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Döngel, adını sıkça duyurmaya devam ediyor.

