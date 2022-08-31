Melisa Döngel başrolü kaptı!

Mahsun Kırmızıgül’ün Prestij Müzik’in kuruluş hikayesini anlatacağı yeni filmi Prestij Meselesi’nin yıldız isimleri buluşturacak dev kadrosu tamamlanmak üzere. 18 Eylül’de çekimleri başlayacak olan filmin başrol oyuncularından biri güzel oyuncu Melisa Döngel oldu.

Döngel’in ilk sinema filmi heyecanını yaşadığı Prestij Meselesi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla 2023 yılına damga vurması bekleniyor. Mahsun Kırmızıgül, müzikal tadında olacak dediği, müziği ve sinemayı harmanlayacağı yeni filmi için gece gündüz çalışıyor.