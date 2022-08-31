  • 07 EYLÜL Çarşamba 10:43
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Melisa Döngel başrolü kaptı!

Aşk, Mantık İntikam dizisiyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Melisa Döngel, Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi Prestij Meselesi’nin başrol oyuncularından biri oldu. Güzel oyuncu, son günlerde ilk sinema filminde başrol oynayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Melisa Döngel başrolü kaptı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2022 11:45

Mahsun Kırmızıgül’ün Prestij Müzik’in kuruluş hikayesini anlatacağı yeni filmi Prestij Meselesi’nin  yıldız isimleri buluşturacak dev  kadrosu tamamlanmak üzere. 18 Eylül’de çekimleri başlayacak olan filmin başrol oyuncularından biri güzel oyuncu Melisa Döngel oldu.

Döngel’in ilk sinema filmi heyecanını yaşadığı Prestij Meselesi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla 2023 yılına damga vurması bekleniyor. Mahsun Kırmızıgül, müzikal tadında olacak dediği, müziği ve sinemayı harmanlayacağı yeni filmi için gece gündüz çalışıyor.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de gerilim dorukta!
Mahkum'un yeni sezon tanıtımı!