Melisa Döngel Atı Sevmek İsterken Isırıldı!

Oyuncu Melisa Döngel atlarla geçirdiği keyifli bir anda hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Yanına yaklaşarak sevmek istediği at bir anda Döngel’i omzundan ısırdı. Ne olduğunu anlamaya çalışan ünlü oyuncunun yaşadığı kısa süreli şaşkınlık ise kameralara yansıdı.

Atı Sevmek İçin Yanına Yaklaştı

Ekranlardan tanıdığımız Melisa Döngel bir atın yanına giderek onunla yakınlaşmak istedi. Hayvanı sevmek için oldukça rahat bir şekilde yaklaşan oyuncu muhtemelen böyle bir tepki beklemiyordu.

Döngel atı severken bir anda beklenmedik bir hareketle karşılaştı. At ünlü oyuncunun omzunu ısırdı. O an neye uğradığını şaşıran Döngel yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi.

Bir Anda Ne Olduğunu Anlayamadı

Her şey birkaç saniye içinde yaşandı. Döngel’in atla kurmaya çalıştığı samimi an hayvanın ani hareketiyle bir anda bambaşka bir hale geldi.

Omzundan ısırılan oyuncu kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken ortaya da oldukça renkli görüntüler çıktı. Yaşanan olayın ardından Döngel’in tepkisi dikkat çekti.

Beklemediği Bir Sürpriz Oldu

Atı sevmek için yanına giden Melisa Döngel hayvanın kendisine böyle karşılık vereceğini tahmin etmemişti. Başta sakin başlayan buluşma atın ani hareketiyle kısa süreli bir paniğe dönüştü.

Döngel’in yaşadığı şaşkınlık çevresindekilerin de dikkatini çekerken olayın ardından ortaya çıkan görüntüler izleyenleri de şaşırttı.