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Gecce Magazin Haberleri

Melisa Aslı Pamuk'un kaçış geccesi!

Geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mustafa Mert Koç'la olan ilişkisini sonlandıran Melisa Aslı Pamuk, dün akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Gazetecilere görüntü vermemek için kaçış yolu arayan ve yaklaşık iki saat boyunca mekanda bekleyen güzel oyuncu, bu çabasında başarılı olamadı. İşte detaylar...

Melisa Aslı Pamuk'un kaçış geccesi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-10-2022 10:35

Melisa Aslı Pamuk, önceki akşam Arnavutköy'de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi.


31 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin görüntü almasını engellemek içinbirçok yola başvurdu. Arkadaşlarına mekanın arasındaki dar yürüme yoluna motosiklet çekmelerini, böylece magazincilerin oradan geçememesini isteyen Pamuk, tam iki saat boyunca direndi.


Fakat bu çabaları sonuç vermedi. Bunun üzerine Melisa Aslı Pamuk, arkadaşlarını magazin muhabirlerinin yanına gönderdi. Oyuncunun kız arkadaşının sevgilisi, muhabirlere tehditler savurdu. "Siz kimsiniz?", "Burada görüntü alınmayacak" ve "Yiyorsa çekin" gibi cümleler kuran güzel oyuncunun arkadaşının bu tehditleri de sonuç vermedi.

 

Yaklaşık iki saat direnen oyuncu magazin muhabirlerini atlatamayınca ön kapıdan çıkış yapmak zorunda kaldı ve taksiye binip oradan uzaklaştı.

 

 

 

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