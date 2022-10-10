Melisa Aslı Pamuk'un kaçış geccesi!

Melisa Aslı Pamuk, önceki akşam Arnavutköy'de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi.





31 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin görüntü almasını engellemek içinbirçok yola başvurdu. Arkadaşlarına mekanın arasındaki dar yürüme yoluna motosiklet çekmelerini, böylece magazincilerin oradan geçememesini isteyen Pamuk, tam iki saat boyunca direndi.





Fakat bu çabaları sonuç vermedi. Bunun üzerine Melisa Aslı Pamuk, arkadaşlarını magazin muhabirlerinin yanına gönderdi. Oyuncunun kız arkadaşının sevgilisi, muhabirlere tehditler savurdu. "Siz kimsiniz?", "Burada görüntü alınmayacak" ve "Yiyorsa çekin" gibi cümleler kuran güzel oyuncunun arkadaşının bu tehditleri de sonuç vermedi.

Yaklaşık iki saat direnen oyuncu magazin muhabirlerini atlatamayınca ön kapıdan çıkış yapmak zorunda kaldı ve taksiye binip oradan uzaklaştı.