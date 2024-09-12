Melisa Aslı Pamuk'tan ilk hamilelik pozu: "Ateşli anne uyarısı"

Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından Milano sokaklarında verdiği hamilelik pozlarını paylaşarak hamile olduğunu resmen ilan etti.

Melisa Aslı Pamuk'tan ilk hamilelik pozu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-09-2024 19:06

Geçtiğimiz mayıs ayında futbolcu Yusuf Yazıcı ile sade bir törenle evlenen oyuncu Melisa Aslı Pamuk, kısa süre sonra hamilelik haberiyle gündeme gelmişti. Yaz aylarında Çeşme'de tanışıp aşka yelken açan çift, Pamuk’un Paris’e taşınmasıyla ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı.

Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından Milano sokaklarında verdiği hamilelik pozlarını paylaşarak hamile olduğunu resmen ilan etti. Ünlü oyuncu, fotoğraflarının altına "Hom mom alert (Ateşli anne uyarısı)" notunu düşerek takipçilerini heyecanlandırdı. Pamuk’un paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Çiftin, Pamuk’un hamileliği nedeniyle oldukça mutlu olduğu ve bebek heyecanını en yakınlarıyla paylaştıkları öğrenildi.

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