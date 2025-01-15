Melisa Aslı Pamuk'tan heyecanlandıran paylaşım: "Bebeğimiz için gün sayıyoruz!"

Melisa Aslı Pamuk, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti. Hamileliğinde ilerleyen aylara giren güzel oyuncu, belirginleşen karnını sergilediği kareleri paylaştı.

Pamuk’un paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Binlerce beğeni ve yorum alan gönderide, takipçileri çiftin heyecanını paylaşarak iyi dileklerde bulundu.

Oyuncu, doğum için geri sayıma başladıklarını ifade ederken, ailelerine katılacak olan bebeğin cinsiyetiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.