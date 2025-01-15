Melisa Aslı Pamuk'tan heyecanlandıran paylaşım: "Bebeğimiz için gün sayıyoruz!"

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında hayatlarını birleştirmişti. Çiftin mutluluğu, ailelerine katılacak bebekle birlikte katlanarak büyüyor.

Melisa Aslı Pamuk'tan heyecanlandıran paylaşım:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2025 10:14

Melisa Aslı Pamuk, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti. Hamileliğinde ilerleyen aylara giren güzel oyuncu, belirginleşen karnını sergilediği kareleri paylaştı.

Pamuk’un paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Binlerce beğeni ve yorum alan gönderide, takipçileri çiftin heyecanını paylaşarak iyi dileklerde bulundu.

Oyuncu, doğum için geri sayıma başladıklarını ifade ederken, ailelerine katılacak olan bebeğin cinsiyetiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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