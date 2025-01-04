Melisa Aslı Pamuk’tan ‘Doğuma Daha Var’ mesajı

Geçtiğimiz mayıs ayında milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, anne olmaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabında belirginleşen karnını paylaşan güzel oyuncu, bebeğini kucağına almak için gün saydığını gösterdi.

Melisa Aslı Pamuk’tan ‘Doğuma Daha Var’ mesajı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-01-2025 16:50

Son günlerde Melisa Aslı Pamuk’un doğuma gittiği yönündeki iddialar magazin gündeminde konuşulurken, ünlü oyuncu bu iddialara sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla yanıt verdi.

Pamuk’un rahat ve mutlu hali dikkat çekerken, hayranları da gönderiye “Sağlıkla kucağınıza alın” ve “Anne olmayı sabırsızlıkla bekliyorsunuz, çok tatlısınız” gibi yorumlar yaptı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti, evlilikleriyle örnek bir çift olarak anılmaya devam ederken, bebeklerinin gelişi için hazırlıklarını tamamlamış görünüyor.