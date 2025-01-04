Melisa Aslı Pamuk’tan ‘Doğuma Daha Var’ mesajı

Son günlerde Melisa Aslı Pamuk’un doğuma gittiği yönündeki iddialar magazin gündeminde konuşulurken, ünlü oyuncu bu iddialara sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla yanıt verdi.

Pamuk’un rahat ve mutlu hali dikkat çekerken, hayranları da gönderiye “Sağlıkla kucağınıza alın” ve “Anne olmayı sabırsızlıkla bekliyorsunuz, çok tatlısınız” gibi yorumlar yaptı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti, evlilikleriyle örnek bir çift olarak anılmaya devam ederken, bebeklerinin gelişi için hazırlıklarını tamamlamış görünüyor.