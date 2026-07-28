Melisa Aslı Pamuk Paris Sokaklarında Büyüledi: Çiçek Desenli Elbisesine Beğeni Yağdı!

Ekranların zarif ve başarılı oyuncularından Melisa Aslı Pamuk stili ve şıklığıyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Mimarisi, modası ve romantik atmosferiyle bilinen Fransa'nın başkenti Paris'e giden güzel oyuncu tatilinden paylaştığı karelerle sosyal medyayı adeta salladı. Şehrin büyüleyici sokaklarında objektif karşısına geçen ünlü isim göz alıcı tarzıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Çiçek Desenli Mini Elbisesiyle Göz Kamaştırdı

Paris'in ikonik caddelerinde boy gösteren Melisa Aslı Pamuk tercih ettiği çiçek desenli mini elbisesiyle yaz şıklığının en güzel örneklerinden birini sergiledi. Zarafeti ve fit görüntüsüyle dikkat çeken tescilli güzel kombinini tamamlayan aksesuarları ve doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı. Şehrin tarihi dokusuyla muazzam bir uyum yakalayan oyuncunun neşeli ve iddialı halleri fotoğraf karelerine de yansıdı.

Sosyal Medyada Beğeni Ve Övgü Yağmuru

Paris'te verdiği estetik pozları peş peşe kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Melisa Aslı Pamuk'un gönderisi kısa sürede magazin dünyasının ve hayranlarının odağı haline geldi. Binlerce beğeni alan fotoğrafların altına kullanıcılar tarafından "Fransa güzellik gördü", "Her zamanki gibi çok zarif", "Çiçekler içinde bir prenses" gibi yüzlerce övgü dolu yorum yapıldı.