Melis Sezen Bu Noktaya Nasıl Geldi? Az Bilinen Kariyer Başlangıcı Şaşırttı!

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin'le geniş kitlelere ulaşan Melis Sezen'in oyunculuğa hazırlanması çocukluk yıllarına uzanıyor. Henüz kamera önünde görünmeden önce sahne eğitimi alıyor, tiyatro oyunlarında rol üstleniyor ve evde kendi hikâyelerini kuruyordu.

Öğretmeni Yeteneğini Fark Etti

Melis Sezen'in hayatındaki ilk kırılma ilkokuldaki drama dersinde yaşandı. Derse ilgisini fark eden öğretmeni ailesiyle konuşarak "Bu kız tiyatroya başlasın." dedi. Annesi de bu öneriyi karşılıksız bırakmadı.

Sezen her hafta sonu Silivri'den Cihangir'e giderek Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim almaya başladı. Bu yaklaşık bir yıl devam etti. Lise boyunca da sahneden kopmadı. Silivri'deki yerel tiyatro çalışmalarına katıldı ve Cümbüş-ü Hospital adlı oyunda rol aldı.

Amcasının Hediyesi Kendi Setini Kurmasını Sağladı

Tiyatro eğitimi sürerken amcası ona bir kamera hediye etti. Sezen arkadaşlarıyla kısa filmler çekmeye ve küçük senaryolar yazmaya başladı. İzlediği filmlerde etkilendiği sahneleri odasında yeniden canlandırması da çocukluk alışkanlıklarından biriydi.

Yıllar sonra kariyerini anlatırken oyunculuğun hayatına sonradan girmediğini, kendisini bildi bileli kamera önünde olmayı istediğini söyledi. Sahneyi kendisini en özgür hissettiği yer olarak tarif etti.

Koç Üniversitesinde Kameranın Arkasını Öğrendi

Melis Sezen'in üniversite tercihi de bu hayalin çevresinde şekillendi. Ancak güzel sanatlar okumadı, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümüne girdi. Burada senaryo, yönetmenlik ve sinematografi gibi alanlarda eğitim aldı.

Yetenekli oyuncu verdiği bir röportajda kamera arkasını tanımak istediği için bu bölümü seçtiğini anlatmıştı. Böylece seti yalnızca rolünü oynadığı bir alan olarak görmedi, bir hikâyenin nasıl yazıldığını ve görüntüye dönüştürüldüğünü de öğrendi.

Ekran Yolculuğu 2016'da Başladı

Sezen 2016'da Arkadaşlar İyidir ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi yapımlarla televizyona adım attı. Ardından Siyah İnci geldi. İlk başrolünü 2019'da yayımlanan Leke dizisinde üstlendi.

Üniversitede kendi isteğiyle aldığı işaret dili eğitimi de tam bu sırada karşısına çıktı. Lekede işitme engelli kardeşiyle iletişim kuran Yasemin'i canlandırınca önceden öğrendiği dili rolünde kullanma fırsatı buldu.

Asıl büyük çıkışsa Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteriyle geldi.

Başarısı Ödüllerle Karşılık Buldu

Sadakatsiz ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, 2021 yılında 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar ödülüne layık görüldü. Oyuncunun törendeki heyecanlı konuşması da en az ödülü kadar gündem oldu.

Sezen'in ünü Türkiye sınırlarını da aştı. Sadakatsizin İspanya'da yakaladığı ilginin ardından 2023'te düzenlenen Altın Üzüm Bağı Ödülleri'nde televizyon dalında ödül aldı. Gülcemal'deki performansıysa 2024 Septimius Ödülleri’nde En İyi Asyalı Kadın Oyuncu kategorisinde adaylık getirdi

Melis Sezen'i bugün ekranın tanınan yüzlerinden biri yapan yol, ilkokuldaki tek bir drama dersiyle açılmıştı. O gün öğretmeninin fark ettiği heves, yıllar süren eğitimin ardından gerçek bir mesleğe dönüştü.