Blok3 Tehditlere Aldırış Etmedi: Bodrum'da Keyifli Tatil!

Blok3 lakaplı Hakan Aydın suikast iddiasıyla 7 kişinin tutuklanmasının ardından Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Ünlü rapçi rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Blok3 Tehditlere Aldırış Etmedi: Bodrum'da Keyifli Tatil!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2026 15:07

Son dönemin en popüler rap sanatçılarından biri olan ve Blok3 lakabıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hakan Aydın yaşanan sıcak gelişmelerin ardından soluğu Bodrum'da aldı. Geçtiğimiz günlerde kendisine yönelik bir suikast hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin tutuklanmasının ardından gözlerin çevrildiği ünlü rapçi yaşanan gergin günlerin stresini Ege'nin incisinde atmayı tercih etti.

Yalıkavak'ta Erkek Arkadaş Grubuyla Görüntülendi

Tatil için Bodrum'un en gözde noktalarından Yalıkavak'ı seçen Blok3 kalabalık bir erkek arkadaş grubuyla birlikte lüks bir plajda objektiflere takıldı. Yaşanan tehlikeli duruma rağmen oldukça sakin ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken Hakan Aydın plajda kendisini fark eden hayranlarının ilgisine de kayıtsız kalmadı. Sevenlerinin fotoğraf isteklerini kırmayarak tek tek hatıra fotoğrafı çektiren başarılı rapçi sempatik halleriyle takdir topladı.

Gün Boyu Keyif Yapıp Botla Ayrıldı

Gün boyunca arkadaş grubuyla sahilde sohbet edip yemek yiyen ve deniz havasının tadını çıkaran ünlü şarkıcı moralsiz günleri geride bıraktığını gözler önüne serdi. Geçirdiği keyifli saatlerin ardından plajdan kendisini bekleyen özel bir botla ayrılan Blok3'ün yaşanan tutuklama olaylarının ardından tatiline hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi ve sergilediği soğukkanlı duruş magazin basınının gözünden kaçmadı.

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