Ece Erken'den Özel Abonelik Açıklaması: "Yıldızım Düşük Kötü Enerjiden Kaçınıyorum"

Ece Erken Instagram'da başlattığı ücretli özel abonelik sistemiyle ilgili sosyal medyada çıkan eleştirilere yanıt verdi. Gülben Ergen'in de aylık 79,99 TL'lik abonelik açmasıyla yeniden alevlenen tartışmalara noktayı koyan sunucu amacının sadece güvenli bir kitle oluşturmak olduğunu söyledi.

Şu sıralar İtalya'nın Capri Adası'nda tatil yapan ünlü isim yaklaşık 3 bin abonesi bulunan bu sistemi aylar önce açtığını hatırlattı. Paylaşımlarına herkesi dahil etmek istemediğini belirten Erken profilini sırf gizli takip etmek ya da kötü yorum yapmak için izleyenlerden epey rahatsızmış. Amacı ise sadece samimi ve iyi niyetli takipçileriyle özel içeriklerini paylaşmak.

Nazara İnanmam Ama Yıldızım Düşük

Kötü enerjiden korunmak istediğini biraz da esprili bir dille anlatan Ece Erken kendisini eleştirenlere şöyle yanıt verdi:

"Victoria's Secret kadınına nazar değmiyor da bana mı değecek? Ben nazara öyle pek inanmıyorum ama benim yıldızım düşük açıkçası."

Aboneleri arasında komşularının ve çok sayıda kadın takipçisinin olduğunu vurgulayan sunucu bu alanın tamamen sınırlı bir kitleye hitap ettiğini belirtti.

İçerik Pazarlamıyorum

Sistem üzerinden özel içerik pazarladığı yönündeki iddialara da sert çıkan Erken durumun magazinel dedikodularla alakası olmadığını söyledi.

Ünlü sunucu "Ben zaten bikinili halimi normalde de paylaşan bir kadınım denize başka neyle gireceksiniz ki? Sonradan bikinili fotoğraf atıp da özel abonelik açan ya da bu sistemi o kafayla kullanan biri değilim" diyerek hakkındaki iddialara son noktayı koydu.