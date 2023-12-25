Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın ses getiren Dubai pozları

Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda'nın Haarlem şehrinde doğdu. Türk kökenli ve Hollanda vatandaşı olan Pamuk, 2011 yılında katıldığı Miss Turkey Yarışması'nda birinci olarak adını duyurmaya başladı. Oyunculuk ve modellik alanlarında faaliyet gösteren Pamuk, bu başarıyla dikkatleri üzerine çekti.







13 yaşında Hollanda'da oynadığı bir sinema filmi ile oyunculuk kariyerine başlayan Melisa Aslı Pamuk, en son olarak Cemre Gür karakterine hayat verdiği "Çarpışma" adlı dizide izleyici karşısına çıkmaktadır.







Melisa Aslı Pamuk, modellik kariyerinden oyunculuğa geçiş yaparak en son 'Ego' dizisinde seyirci karşısına çıktı. Mustafa Mert Koç ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra Türkiye'nin yetiştirdiği başarılı futbolculardan Yusuf Yazıcı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.







Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesaplarında futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile birlikte Dubai'de çektikleri fotoğrafları paylaştı.