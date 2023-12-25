Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın ses getiren Dubai pozları

2011 yılında gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk (32), milli futbolcu Yusuf Yazıcı (26) ile olan aşkını dolu dolu yaşamaya devam ediyor. Ünlü çift, birbirleriyle çektirdikleri yeni pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın ses getiren Dubai pozları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-12-2023 20:05

Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda'nın Haarlem şehrinde doğdu. Türk kökenli ve Hollanda vatandaşı olan Pamuk, 2011 yılında katıldığı Miss Turkey Yarışması'nda birinci olarak adını duyurmaya başladı. Oyunculuk ve modellik alanlarında faaliyet gösteren Pamuk, bu başarıyla dikkatleri üzerine çekti.



13 yaşında Hollanda'da oynadığı bir sinema filmi ile oyunculuk kariyerine başlayan Melisa Aslı Pamuk, en son olarak Cemre Gür karakterine hayat verdiği "Çarpışma" adlı dizide izleyici karşısına çıkmaktadır.



Melisa Aslı Pamuk, modellik kariyerinden oyunculuğa geçiş yaparak en son 'Ego' dizisinde seyirci karşısına çıktı. Mustafa Mert Koç ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra Türkiye'nin yetiştirdiği başarılı futbolculardan Yusuf Yazıcı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.



Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesaplarında futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile birlikte Dubai'de çektikleri fotoğrafları paylaştı.

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