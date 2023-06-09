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Melisa Aslı Pamuk gönlünü Altay Bayındır'a kaptırdı

İddiaya göre; Melisa Aslı Pamuk yeni bir aşka yelken açtı. Kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Merç Koç’tan geçen yıl ayrılan Pamuk, aradığı aşkı Fenerbahçe’nin milli kalecisi Altay Bayındır’da buldu. Çift yaklaşık üç aydır gözlerden uzak ilişki yaşıyor.

Melisa Aslı Pamuk gönlünü Altay Bayındır'a kaptırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-06-2023 11:17

Melisa Aslı Pamuk'un yeni aşkıyla ilgili son gelişmeler oldukça heyecan verici! Ünlü oyuncu, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır ile bir ilişkiye başladı. Geçtiğimiz yıl oyuncu Mustafa Merç Koç ile ayrılan Pamuk, aradığı aşkı Altay Bayındır'da buldu. İkili, yaklaşık üç aydır gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Melisa Aslı Pamuk'un sağlık sorunları nedeniyle kadroda yer alamayan ve bel fıtığı ameliyatı geçiren Altay Bayındır ile ilişkisi, sessiz sedasız bir şekilde başladı. Çift, genellikle Anadolu yakasında sakin mekanları tercih ederek buluşuyor. Ayrıca birlikte tatillere çıkmayı da planlıyorlar.

Melisa Aslı Pamuk, önceki ilişkisi olan Mustafa Merç Koç ile bir yıllık beraberliklerini Kasım 2022'de sonlandırmıştı. Bu ayrılığın ardından ünlü oyuncunun adı Galatasaray'da forma giyen basketbolcu Mahir Ağva ile anılmıştı, ancak çiftin kısa süre sonra ayrıldığı iddia edilmişti.

Melisa Aslı Pamuk ve Altay Bayındır çifti, ilişkilerini medyadan uzak tutarak özel hayatlarını korumayı tercih ediyor. Bu sayede, ilişkileri hakkında daha fazla detay paylaşmamayı seçiyorlar ve daha özel bir bağ oluşturuyorlar.

 

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